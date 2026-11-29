ממשלת טייוואן קראה לסין לכבד את המשטר הדמוקרטי באי ואת בחירתם של תושביו. המועצה לענייני סין של טייוואן מסרה כי על בייג'ינג להתייחס באופן פרגמטי לתוצאות הבחירות המקומיות שנערכו אתמול באי, ולקיים דיאלוג עם "הממשלה הלגיטימית של טייוואן, שנבחרה באופן דמוקרטי". בבחירות המקומיות הכפילה מפלגת השלטון בטייוואן את כוחה וזכתה ב-10 מתוך 22 הערים והמחוזות באי, לעומת חמישה בבחירות הקודמות ב-2022. עם זאת, מפלגת האופוזיציה, הדוגלת בהתקרבות לסין, ניצחה ב-11 מהם ושמרה על השליטה בבירה טאיפיי. בתגובה לתוצאות הבחירות מסרה בייג'ינג כי לא ניתן לעצור את "האיחוד מחדש" של סין וטייוואן.