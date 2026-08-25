לשטח העוטף ומסרו כי "כל הפרה מטופלת מייד מול הצד המפר. הקמנו מנגנון בראשות הצבא האמריקני שמטפל בזה במהירות. הצד המפר מבין שיש משמעויות קשות להמשך ההפרות. שני הצדדים עדיין מפרים את הסכם 20 הנקודות".

לשטח העוטף ומסרו כי "כל הפרה מטופלת מייד מול הצד המפר. הקמנו מנגנון בראשות הצבא האמריקני שמטפל בזה במהירות. הצד המפר מבין שיש משמעויות קשות להמשך ההפרות. שני הצדדים עדיין מפרים את הסכם 20 הנקודות".