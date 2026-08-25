גורמים במועצת השלום מתחו היום (שלישי) ביקורת על גל שיגורי העפיפונים מרצועת עזה לשטח העוטף ומסרו כי "כל הפרה מטופלת מייד מול הצד המפר. הקמנו מנגנון בראשות הצבא האמריקני שמטפל בזה במהירות. הצד המפר מבין שיש משמעויות קשות להמשך ההפרות. שני הצדדים עדיין מפרים את הסכם 20 הנקודות".
במועצת השלום הוסיפו כי "אנו מנסים להכניס את הצדדים למסלול של קיום ההסכמים. ככל שנקדים את קיום הסכם 20 הנקודות, כך נוכל להתחיל במהרה את פירוק החמאס מנשק כבד וקל. לחלופין, אם החמאס לא יתפרק מנשקו, ישראל תוכל לפעול בעוצמה ועם גיבוי מדיני בינלאומי. חבל שישראל מפספסת את ההזדמנות הענקית הזו בשביל כמות קטנה של פעולות טקטיות שלא באמת יביאו לפירוק החמאס".
באותה נשימה, גורמים במועצה שהקים טראמפ מתחו ביקורת חריפה על הפעולות של צה"ל בשבועות האחרונים בעזה ומסרו כי "הפעולות של צה״ל בשבועות האחרונים עושות הרבה רעש תקשורתי אבל אילו פעולות טקטיות חסרות משמעות ביטחונית , שגורמות לנזק אסטרטגי משמעותי. הפעולות האלו מנציחות את החמאס בשלטון האזרחי והצבאי ולא ממש מחסלים את החמאס. על כל חיסול - החמאס מגייס מאה צעירים חדשים".
נזכיר כי עשרות אנשים, בהם תושבי העוטף, הפגינו הבוקר במעבר כרם שלום, על רקע ריבוי העפיפונים שחדרו לאזור מרצועת עזה, ונגד הכנסת כוחות זרים לרצועה טרם פירוק חמאס מנשקו. בהמשך המפגינים הגיעו סמוך לבסיס האמריקני בדרום הרצועה, והמשיכו שם את המחאה שלהם.
דני רחמים, חבר קיבוץ נחל עוז המשמש דובר הקיבוץ, אמר במהלך ההפגנה: "לאחר 7 באוקטובר של מפלצות החמאס - אין שום סיכוי שחמאס ימשיך לשלוט בעזה. זה לא יקרה".
מתנועת "צו 9" ומ"פורום עוטף ישראל" שארגנו את המחאה הבוקר נמסר כי "זוהי מחאת חירום על רקע התוכניות להכנסת כוחות בינלאומיים (ISF) לרצועת עזה והתחלת תהליכי שיקום, עוד בטרם הושג פירוז מלא של הרצועה ופירוק ארגון הטרור חמאס מתשתיותיו ומנשקו. אנו זועקים נגד הפגיעה הישירה בביטחון המדינה והעברת סמכויות ביטחוניות לידי כוחות זרים בעלי אינטרסים מנוגדים לאלה של מדינת ישראל".