מפקד ימ"ר ש"י לשעבר, ניצב-משנה אבישי מועלם, החשוד המרכזי בפרשת "מקורבי בן גביר" השתתף לפני מספר ימים באירוע בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים וחברי כנסת. מדובר באירוע שבו נשמעו התבטאויות פוליטיות ומדיניות מובהקות, בעיצומה של מערכת הבחירות.
השתתפותו של נצ"מ מועלם באירוע מעוררת שאלות לנוכח ההוראות המחייבות שוטרים להרחיק את עצמם מפעילות המזוהה פוליטית או שעלולה לפגוע באמון הציבור. פקודות המטה הארצי מבקשות למנוע בנהלים השתתפות של אנשי משטרה באירועים בעלי זיקה פוליטית, מתוך הצורך לשמור על עצמאותם ועל אמון הציבור במשטרה.
מועלם נחשד שנמנע ממעצר של פעילי ימין קיצוני, לכאורה במטרה לזכות בקידום לתפקיד תת-ניצב. הוא נעצר בשנת 2024 ונחקר על ידי מח"ש, הוצא אז לחופשה כפויה ואף נחקר בהמשך בחשד שניסה לבקש מפקודה חומרים משטרתיים בניגוד לתנאי הרחקתו ממתקני המשטרה. מועלם טען מצידו כי מדובר בחקירה פוליטית וברדיפה שיטתית נגדו.
האירוע נערך במלון מצודת דוד בירושלים תחת הכותרת "בנימין פורצת דרך", כאירוע הצדעה להתיישבות בבנימין - ומועלם נטל בו חלק על אף שהוא אינו משמש כמפקד היחידה המרכזית של מחוז ש״י כבר למעלה משנתיים. כעת הוא משמש בתפקיד תחת הפרויקטור למיגור הפשיעה במגזר הערבי.
במהלך ערב ההצדעה נשמעו מהבמה גם מסרים שעסקו ישירות בבחירות, בעתיד הממשלה ובהמשך כהונתו של בנימין נתניהו בתפקיד ראש הממשלה. דבר הגעתם של השרים ונתניהו עצמו - היה ידוע ימים קודם וצוין בהזמנה שחולקה.
כך למשל, ראש הממשלה התייחס בנאומו למפלגות המתמודדות בגוש הימין ואמר: "היום יש לנו שלוש פטריות אחרי הגשם. יש לנו, אתם יודעים את זה, פייגלין, וינטר ומעוז. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. מי שעובר, יפיל מפלגות קיימות". בהמשך העביר מסר למפלגות החדשות: "או שתפרשו או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות. אם אתם דואגים לעתיד מדינת ישראל זה מה שאתם צריכים לעשות".
גם ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, נשא דברים בעלי אופי מדיני ופוליטי. הוא שיבח את הממשלה ואת נתניהו, קרא להחלת ריבונות ביהודה ושומרון ואף התייחס במפורש להמשך כהונתו של ראש הממשלה: "תחת הנהגתך עברנו מגמגום להכרעה", ובהמשך: "תמיכה בהמשך עמידתך בהנהגת המדינה היא לא מהלך פוליטי אלא אינטרס לאומי התיישבותי". ישראל גנץ הוסיף: "בארבע השנים הבאות בעזרת השם תשלים את המשימה".
ל-ynet נודע כי לאירוע הוזמנו קציני משטרה נוספים, בהם גם מפקדי מחוזות. גם מפקד פיקוד מרכז הוזמן אלא שבניגוד למועלם, הקצינים בחרו שלא להגיע בשל הרגישות שבהשתתפות באירוע מסוג זה.
ממשטרת ישראל נמסר: "הדברים מצויים בבחינה על ידי הגורמים הרלוונטיים"
מהמועצה האזורית בנימין נמסר: "לאירוע ההצדעה השנתי להתיישבות בבנימין הוזמנו מאות שותפים לעשייה ולפיתוח האזור לאורך השנים, ובהם שורה של מפקדים וקצינים בכירים בהווה ובעבר בצה"ל ובמשטרת ישראל, כאות הוקרה על פועלם למען ביטחונם של תושבי בנימין. נצ"מ אבישי מועלם הוזמן באותה מסגרת, כמי שכיהן בעבר כמפקד ימ"ר ש"י והיה שותף במשך שנים לעשייה הביטחונית באזור ולשמירה על ביטחונם של התושבים. האירוע מתקיים מדי שנה כאירוע הצדעה להתיישבות בבנימין, ואליו מוזמנים שותפים לעשייה מכלל התחומים. כל ניסיון לשוות לאירוע ההוקרה צביון פוליטי חוטא לאמת ופסול מיסודו".