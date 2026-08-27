האירוע נערך במלון מצודת דוד בירושלים תחת הכותרת "בנימין פורצת דרך", כאירוע הצדעה להתיישבות בבנימין - ומועלם נטל בו חלק על אף שהוא אינו משמש כמפקד היחידה המרכזית של מחוז ש״י כבר למעלה משנתיים. כעת הוא משמש בתפקיד תחת הפרויקטור למיגור הפשיעה במגזר הערבי.

האירוע נערך במלון מצודת דוד בירושלים תחת הכותרת "בנימין פורצת דרך", כאירוע הצדעה להתיישבות בבנימין - ומועלם נטל בו חלק על אף שהוא אינו משמש כמפקד היחידה המרכזית של מחוז ש״י כבר למעלה משנתיים. כעת הוא משמש בתפקיד תחת הפרויקטור למיגור הפשיעה במגזר הערבי.

האירוע נערך במלון מצודת דוד בירושלים תחת הכותרת "בנימין פורצת דרך", כאירוע הצדעה להתיישבות בבנימין - ומועלם נטל בו חלק על אף שהוא אינו משמש כמפקד היחידה המרכזית של מחוז ש״י כבר למעלה משנתיים. כעת הוא משמש בתפקיד תחת הפרויקטור למיגור הפשיעה במגזר הערבי.