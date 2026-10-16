מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון ובמישור החוף, וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הגשם ייחלש ויתמעט במהלך היום. בלילה צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, שיוסיפו לרדת לאורך מישור החוף. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-22, תל אביב 19-25, חיפה 20-25, צפת 16-22, קצרין 17-26, טבריה 20-28, נצרת 19-26, עפולה 18-27, בית שאן 20-30, לוד 20-26, אשדוד 20-26, עין גדי 23-29, באר שבע 17-26, מצפה רמון 16-24, אילת 22-31.