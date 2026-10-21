רעידת אדמה בעוצמה 3.4 הורגשה בצהריים (רביעי) באזור הערבה. המכון הגיאולוגי עדכן כי הרעש הורגש גם במקומות נוספים בארץ.
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גם בירדן דיווחו כי הרעידה הקלה הורגשה בממלכה. עוצמת הרעש לפי המכון הגיאולוגי של ירדן הייתה 3.
ב-3 באוגוסט הכתה רעידת אדמה באזור ים המלח, והורגשה באזורים נוספים בארץ. לפי המכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC), מוקד הרעידה המרכזי היה במצרים, כ-38 ק"מ מסואץ. הרעידה הכתה בעומק כ-10 ק"מ בסביבות השעה 03:00, והתרעות מגוגל התקבלו גם בטלפונים בישראל. גולשים דיווחו ל-ynet שהרגישו את רעידת האדמה גם באזור המרכז, בין היתר בבאר יעקב, רחובות וגני תקווה.
קודם לכן התרחשה רעידת אדמה ב-24 במאי באזור הכינרת בשעה 20:42. ההערכה הראשונית היא שעוצמת הרעידה הייתה 3.5. לא דווח על נפגעים או על נזק.
גם ב-6 באפריל הורגשה רעידת אדמה בצפון. גולשים דיווחו כי הרגישו את הרעידה בעיקר במישור החוף המערבי - מאזור חיפה ועד נהריה. לא דווח על נפגעים או על נזק. על פי המכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC) והמכון הגיאולוגי בישראל, הרעש היה בים התיכון בעוצמה 4.5, בעומק 10 ק"מ, מול חופי צור וצידון בדרום לבנון.