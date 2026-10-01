בעקבות חיכוך אלים שפרץ שלשום (שלישי) בין מתנחלים לבדואים-פלסטינים באזור הכפר טייבה בבנימין, בשטח B, הוקפץ למקום כוח צה"ל. במהלך פיזור הפרת הסדר, החיילים ונכנסו לאחד הבתים כדי לבצע סריקה למציאת אמצעי לחימה.
במהלך הסריקה, לוחם צה"ל תיעד את עצמו כשהוא תופס נער פלסטיני, שאחיו נפצע בעימותים, ופונה בסרטון לאביהם - שככל הנראה נמלט מהאזור: "הבן שלך פה, הופ, מפורק מכות, אחי. מפורק. שווה לך לבוא". בצה"ל מתחקרים את האירוע, ואומרים שהחייל פעל על דעת עצמו.
מוחמד כעאבנה, אביו של הנער, סיפר ל-ynet כי במשך כשנה וחצי מגיעים לדבריו מתנחלים עם עדרי צאן לאזור מגוריהם ומטרידים את בני המשפחה. כעאבנה טען כי בחודשיים האחרונים חלה הסלמה בהתנהלות כלפיהם, שכללה התקרבות לבית, יידוי אבנים וגרימת נזקים, כאשר המתנחלים מגיעים לדבריו למקום גם בשעות היום וגם בלילה.
לדבריו, שלשום בסביבות השעה שבע בערב הגיעו שוב מתנחלים עם עדרי הצאן. כעאבנה סיפר כי אחד המתנחלים ריסס גז לעבר בנו בן ה-16. עוד אמר כי בזמן שהיה בבית החולים עם בנו, הגיעו לבית בני המשפחה מתנחלים מבוגרים יותר, המוכרים להם לדבריו, יחד עם כוחות צה"ל: "הצבא נכנס לבית עם המתנחלים". לדבריו, בבית היה באותה עת בנו בן ה-23, החייל הרביץ לבן והתקשר לאבא. "הוא אמר לי: תבוא תוך עשר דקות, אנחנו רוצים להרוס את הבית שלך".
כשחזר מבית החולים, גילה כי רכושו נגנב. לטענתו, נלקחו כסף, אייפד, מצלמות, פנסים וציוד נוסף, ונגרמו נזקים למצלמות ולרכוש. את הנזק והכסף שנלקח הוא העריך בכ-10 אלף שקל.
מוקדם יותר היום, באירוע אחר, משרד הבריאות הפלסטיני מסר כי "משהור יאסין, פלסטיני בן 51 מהכפר יאסוף שבשומרון, נהרג לאחר שנורה על ידי מתנחלים". זאת לאחר שנרשמו עימותים באזור בין פלסטינים ויהודים, ובמסגרתם נזרקו אבנים על כוח צבאי שהגיע למקום. עוד לפני כן מסר מד"א כי נער כבן 14 פונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, כשמצבו קל.
דובר צה"ל התייחס לטענות משרד הבריאות הפלסטיני, ומסר: "מוקדם יותר מחבלים יידו אבנים לעבר אזרחים ישראליים בפאתי הכפר יאסוף שבחטיבת שומרון ולאחר מכן לעבר כוחות צה"ל שקפצו לנקודת החיכוך. כתוצאה מכך, נפצע אזרח ישראלי שפונה לקבלת טיפול רפואי".
"כוחות צה"ל פיזרו את המעורבים וביצעו נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר מחבלים שיידו אבנים. זוהו פגיעות. שוטרי תחנת אריאל ממרחב שומרון וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי ממחוז ש"י נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל, והחלו באיסוף ממצאים, ראיות וגביית עדויות לטובת חקירה שנפתחה. לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון מבצעים פעולות לאיתור המחבלים שיידו אבנים וחשודים נוספים שהיו בנקודה", נמסר עוד.