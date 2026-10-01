במהלך הסריקה, לוחם צה"ל תיעד את עצמו כשהוא תופס נער פלסטיני, שאחיו נפצע בעימותים, ופונה בסרטון לאביהם - שככל הנראה נמלט מהאזור: "הבן שלך פה, הופ, מפורק מכות, אחי. מפורק. שווה לך לבוא". בצה"ל מתחקרים את האירוע, ואומרים שהחייל פעל על דעת עצמו.

במהלך הסריקה, לוחם צה"ל תיעד את עצמו כשהוא תופס נער פלסטיני, שאחיו נפצע בעימותים, ופונה בסרטון לאביהם - שככל הנראה נמלט מהאזור: "הבן שלך פה, הופ, מפורק מכות, אחי. מפורק. שווה לך לבוא". בצה"ל מתחקרים את האירוע, ואומרים שהחייל פעל על דעת עצמו.

במהלך הסריקה, לוחם צה"ל תיעד את עצמו כשהוא תופס נער פלסטיני, שאחיו נפצע בעימותים, ופונה בסרטון לאביהם - שככל הנראה נמלט מהאזור: "הבן שלך פה, הופ, מפורק מכות, אחי. מפורק. שווה לך לבוא". בצה"ל מתחקרים את האירוע, ואומרים שהחייל פעל על דעת עצמו.

מוחמד כעאבנה, אביו של הנער, סיפר ל-ynet כי במשך כשנה וחצי מגיעים לדבריו מתנחלים עם עדרי צאן לאזור מגוריהם ומטרידים את בני המשפחה. כעאבנה טען כי בחודשיים האחרונים חלה הסלמה בהתנהלות כלפיהם, שכללה התקרבות לבית, יידוי אבנים וגרימת נזקים, כאשר המתנחלים מגיעים לדבריו למקום גם בשעות היום וגם בלילה.

מוחמד כעאבנה, אביו של הנער, סיפר ל-ynet כי במשך כשנה וחצי מגיעים לדבריו מתנחלים עם עדרי צאן לאזור מגוריהם ומטרידים את בני המשפחה. כעאבנה טען כי בחודשיים האחרונים חלה הסלמה בהתנהלות כלפיהם, שכללה התקרבות לבית, יידוי אבנים וגרימת נזקים, כאשר המתנחלים מגיעים לדבריו למקום גם בשעות היום וגם בלילה.

מוחמד כעאבנה, אביו של הנער, סיפר ל-ynet כי במשך כשנה וחצי מגיעים לדבריו מתנחלים עם עדרי צאן לאזור מגוריהם ומטרידים את בני המשפחה. כעאבנה טען כי בחודשיים האחרונים חלה הסלמה בהתנהלות כלפיהם, שכללה התקרבות לבית, יידוי אבנים וגרימת נזקים, כאשר המתנחלים מגיעים לדבריו למקום גם בשעות היום וגם בלילה.