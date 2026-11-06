שי מזרחי, סמנכ"ל וראש החטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה, מונה לכהונה בת שלוש שנים בוועדה המייעצת העצמאית לביקורת של האו"ם (IAAC). מדובר בגוף משנה של העצרת הכללית של האו"ם, וזו הפעם הראשונה שישראלי ממונה לתפקיד בוועדה.
מזרחי התמודד לתפקיד כחלק מהגוש המערבי של האו"ם, שעד כה כלל מועמדים אמריקנים בלבד. הוא זכה לתמיכת משלחת ישראל באו"ם, וחברי המשלחת בראשות השגריר דני דנון פעלו בשבועות האחרונים כדי לקדם את המינוי ולרתום מדינות ידידות נוספות למהלך שמבטא הישג מקצועי ודיפלומטי לישראל.
הוועדה היא כאמור גוף משנה לעצרת הכללית, ותפקידה הוא לסייע לעצרת במילוי אחריות הפיקוח בתחומי הביקורת הפנימית באו"ם, ניהול הסיכונים, הבקרה הפיננסית והממשל התאגידי. הוועדה בוחנת את יעילותם של מנגנוני הפיקוח והבקרה בארגון ומייעצת לעצרת הכללית בנושאים הנוגעים לשקיפות ולניהול תקין של משאבי האו"ם.
במסגרת המינוי מזרחי יעבור ממשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, שם צבר ניסיון של יותר משני עשורים בתפקידי ניהול בכירים. בתפקידו הנוכחי הוא עומד כאמור בראש החטיבה לביקורת השלטון המקומי ואחראי על מערכי ביקורת נרחבים בתחומי ההתנהלות הכספית, המינהל התקין, ניהול הסיכונים ויעילותם של גופים ציבוריים. בפעילותו הבינלאומית שימש כנציג ישראל בצוות ביקורת עמיתים בינלאומי של ה-OECD לבחינת מוסד הביקורת העליון של צ'ילה, ייצג את משרד מבקר המדינה בפורומים בינלאומיים של מוסדות ביקורת עליונים והוביל שיתופי פעולה מקצועיים עם גופי ביקורת באירופה. מזרחי הוא בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במשפט ציבורי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
השגריר דנון בירך: "מינויו של שי מזרחי לוועדה המייעצת העצמאית לביקורת של האו"ם הוא הישג חשוב למדינת ישראל ולעשייה הדיפלומטית שלנו בזירה הבינלאומית. דווקא בתקופה שבה ישראל מתמודדת עם ניסיונות חוזרים להדרה ולדה-לגיטימציה במוסדות האו"ם, המינוי הזה מוכיח שהמקצועיות, הניסיון והמצוינות הישראלית זוכים להכרה ולהערכה. ישראל תמשיך לפעול כדי להבטיח שנציגיה ישתלבו בעמדות השפעה במערכת האו"ם ויתרמו מניסיונם ומיכולותיהם לפעילות הארגון".