מזרחי התמודד לתפקיד כחלק מהגוש המערבי של האו"ם, שעד כה כלל מועמדים אמריקנים בלבד. הוא זכה לתמיכת משלחת ישראל באו"ם, וחברי המשלחת בראשות השגריר דני דנון פעלו בשבועות האחרונים כדי לקדם את המינוי ולרתום מדינות ידידות נוספות למהלך שמבטא הישג מקצועי ודיפלומטי לישראל.

מזרחי התמודד לתפקיד כחלק מהגוש המערבי של האו"ם, שעד כה כלל מועמדים אמריקנים בלבד. הוא זכה לתמיכת משלחת ישראל באו"ם, וחברי המשלחת בראשות השגריר דני דנון פעלו בשבועות האחרונים כדי לקדם את המינוי ולרתום מדינות ידידות נוספות למהלך שמבטא הישג מקצועי ודיפלומטי לישראל.

מזרחי התמודד לתפקיד כחלק מהגוש המערבי של האו"ם, שעד כה כלל מועמדים אמריקנים בלבד. הוא זכה לתמיכת משלחת ישראל באו"ם, וחברי המשלחת בראשות השגריר דני דנון פעלו בשבועות האחרונים כדי לקדם את המינוי ולרתום מדינות ידידות נוספות למהלך שמבטא הישג מקצועי ודיפלומטי לישראל.

הוועדה היא כאמור גוף משנה לעצרת הכללית, ותפקידה הוא לסייע לעצרת במילוי אחריות הפיקוח בתחומי הביקורת הפנימית באו"ם, ניהול הסיכונים, הבקרה הפיננסית והממשל התאגידי. הוועדה בוחנת את יעילותם של מנגנוני הפיקוח והבקרה בארגון ומייעצת לעצרת הכללית בנושאים הנוגעים לשקיפות ולניהול תקין של משאבי האו"ם.

הוועדה היא כאמור גוף משנה לעצרת הכללית, ותפקידה הוא לסייע לעצרת במילוי אחריות הפיקוח בתחומי הביקורת הפנימית באו"ם, ניהול הסיכונים, הבקרה הפיננסית והממשל התאגידי. הוועדה בוחנת את יעילותם של מנגנוני הפיקוח והבקרה בארגון ומייעצת לעצרת הכללית בנושאים הנוגעים לשקיפות ולניהול תקין של משאבי האו"ם.

הוועדה היא כאמור גוף משנה לעצרת הכללית, ותפקידה הוא לסייע לעצרת במילוי אחריות הפיקוח בתחומי הביקורת הפנימית באו"ם, ניהול הסיכונים, הבקרה הפיננסית והממשל התאגידי. הוועדה בוחנת את יעילותם של מנגנוני הפיקוח והבקרה בארגון ומייעצת לעצרת הכללית בנושאים הנוגעים לשקיפות ולניהול תקין של משאבי האו"ם.