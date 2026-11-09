בת 30 מדימונה חשודה כי ילדה לפני כחודשיים בלידת בית מבלי לדווח לרשויות, לא טיפלה בבתה במערכת הבריאות והזניחה אותה. לפי החשד, בין היתר היא השאירה את התינוקת לבד בבית - לדבריה, כדי לצאת לקניות.
במשטרה חושדים כי התינוקת הייתה זקוקה לטיפול רפואי, שנמנע ממנה. האם אותרה ברחוב כאשר התינוקת לבדה בבית ללא השגחה ראויה. בחקירתה היא טענה כאמור כי הלכה לקניות. כאשר נכנסו השוטרים לביתה הם גילו קוקאין על השולחן. האם חשודה בהתעללות פיזית ונפשית בחסר ישע, החזקת סמים, הזנחת קטין והשארת ילד ללא השגחה ראויה.
האם נעצרה בשבוע שעבר ומעצרה הוארך עד היום. בדיון הורה בית המשפט לשחררה בתנאים מגבילים, לאחר שהתינוקת הוצאה מחזקתה. השופט ערן צברי ציין בהחלטת השחרור כי על פי החשד האם, אשר מוכרת למערכת בריאות הנפש וכן סובלת מתחלואה כפולה, הזניחה את התינוקת כאשר הלכה לקניות, לפי עדותה.
החשודה, שכאמור מוכרת למערכת הרווחה, הביאה לעולם ילדים נוספים בעבר, שהוצאו כולם מחזקתה.