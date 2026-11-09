בת 30 מדימונה חשודה כי ילדה לפני כחודשיים בלידת בית מבלי לדווח לרשויות, לא טיפלה בבתה במערכת הבריאות והזניחה אותה. לפי החשד, בין היתר היא השאירה את התינוקת לבד בבית - לדבריה, כדי לצאת לקניות.