טספיה ובנצ'י קסאו, הוריה של היימנוט שנעדרת כבר 962 ימים, נפגשו היום (רביעי) לראשונה עם ראש השב"כ דוד זיני.
בפגישה נכחו גם בתם הבכורה של ההורים, ירוס, ולצידה מלווי המשפחה - האסטרטג דורון הדר, עורך הדין דרור מתיתיהו והפעיל שתרגם את המפגש טספאיה בישאו. לפי המשפחה, הפגישה התקיימה ארכה שעה בלשכתו של זיני, ובמהלכה סיפרו הנוכחים לזיני את השתלשלות האירועים וחלקו איתו את תחושותיהם וציפיותיהם.
"ראש השב"כ גילה אמפתיה לסבלה של המשפחה, הביע התעניינות והיה פתוח ונכון להרחבת מעורבות הארגון, כמובן בכפוף ובאישור היועמ"שית", נמסר מטעם משפחת קסאו. "המשפחה מאוד התרגשה מהנכונות של דוד זיני וצוותו לעשות הכל, לדבריו, כדי לסייע למשפחה - אם בשיתוף פעולה עם המשטרה ואם במידה שתתקבל החלטה להעביר את התיק לטיפול שב"כ".
טספיה קסאו אמר כי "אחרי כל כך הרבה פגישות מייאשות בהן לא קיבלנו לא אמפתיה, נכונות או אינפורמציה - אני מבקש להודות לראש השרות הכללי ולכל מי שסייע לקיום הפגישה הזו. אנו נמשיך בסיוע הצוות שנמצא לצידנו לנסות לקבל את אישור היועמ"שית להעברת התיק לאחריות השב"כ כדי שהיימנוט תחזור הביתה. אני בטוח שאחרי המפגש היום היימנוט היא גם הבת של מר דוד זיני".
המשפחה הוסיפה כי הפגישה נערכה תודות לפניות האישיות והרשמיות מראשי סיעות וחברי כנסת, והיא "מבקשת להודות לכל מי שפנה וסייע".