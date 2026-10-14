בפגישה נכחו גם בתם הבכורה של ההורים, ירוס, ולצידה מלווי המשפחה - האסטרטג דורון הדר, עורך הדין דרור מתיתיהו והפעיל שתרגם את המפגש טספאיה בישאו. לפי המשפחה, הפגישה התקיימה ארכה שעה בלשכתו של זיני, ובמהלכה סיפרו הנוכחים לזיני את השתלשלות האירועים וחלקו איתו את תחושותיהם וציפיותיהם.

בפגישה נכחו גם בתם הבכורה של ההורים, ירוס, ולצידה מלווי המשפחה - האסטרטג דורון הדר, עורך הדין דרור מתיתיהו והפעיל שתרגם את המפגש טספאיה בישאו. לפי המשפחה, הפגישה התקיימה ארכה שעה בלשכתו של זיני, ובמהלכה סיפרו הנוכחים לזיני את השתלשלות האירועים וחלקו איתו את תחושותיהם וציפיותיהם.

בפגישה נכחו גם בתם הבכורה של ההורים, ירוס, ולצידה מלווי המשפחה - האסטרטג דורון הדר, עורך הדין דרור מתיתיהו והפעיל שתרגם את המפגש טספאיה בישאו. לפי המשפחה, הפגישה התקיימה ארכה שעה בלשכתו של זיני, ובמהלכה סיפרו הנוכחים לזיני את השתלשלות האירועים וחלקו איתו את תחושותיהם וציפיותיהם.

"ראש השב"כ גילה אמפתיה לסבלה של המשפחה, הביע התעניינות והיה פתוח ונכון להרחבת מעורבות הארגון, כמובן בכפוף ובאישור היועמ"שית", נמסר מטעם משפחת קסאו. "המשפחה מאוד התרגשה מהנכונות של דוד זיני וצוותו לעשות הכל, לדבריו, כדי לסייע למשפחה - אם בשיתוף פעולה עם המשטרה ואם במידה שתתקבל החלטה להעביר את התיק לטיפול שב"כ".

"ראש השב"כ גילה אמפתיה לסבלה של המשפחה, הביע התעניינות והיה פתוח ונכון להרחבת מעורבות הארגון, כמובן בכפוף ובאישור היועמ"שית", נמסר מטעם משפחת קסאו. "המשפחה מאוד התרגשה מהנכונות של דוד זיני וצוותו לעשות הכל, לדבריו, כדי לסייע למשפחה - אם בשיתוף פעולה עם המשטרה ואם במידה שתתקבל החלטה להעביר את התיק לטיפול שב"כ".

"ראש השב"כ גילה אמפתיה לסבלה של המשפחה, הביע התעניינות והיה פתוח ונכון להרחבת מעורבות הארגון, כמובן בכפוף ובאישור היועמ"שית", נמסר מטעם משפחת קסאו. "המשפחה מאוד התרגשה מהנכונות של דוד זיני וצוותו לעשות הכל, לדבריו, כדי לסייע למשפחה - אם בשיתוף פעולה עם המשטרה ואם במידה שתתקבל החלטה להעביר את התיק לטיפול שב"כ".