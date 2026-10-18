ראש הממשלה קיים אירוע עשרה ימים לפני הבחירות, שבו הציג את תפיסת הביטחון שלו, ובהתייחס לארה"ב אמר ש"בעוד שנתיים יכול לעלות נשיא או נשיאה שיהיו מאוד עוינים לישראל - יהיה צורך ליצור בריתות אחרות". במקביל הודיע כי בכוונתו להוסיף עוד 450 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון. בנוגע ליחסים עם ארה"ב אמר נתניהו: "בעוד שנתיים יכול לעלות נשיא או נשיאה שיהיו מאוד עוינים לישראל. איך תטפל שם? איך תפעל מול ארצות הברית? ויותר מזה – מהם הפתרונות המתבקשים? קודם כל לפעול כמיטב יכולתנו בשנתיים האלה, ובשנתיים שאחר כך מול הזירה האמריקנית, בטוב וגם ברע".