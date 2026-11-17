מטוס קל נתקע הבוקר (יום שלישי) במהלך טיסה בקו חשמל באזור מושב אביחיל שבעמק חפר. המטוס תועד תלוי למחצה באוויר, כשאחת מכנפיו נוגעת באדמה. הטייס לא נפגע בתאונה החריגה, והצליח לחלץ את עצמו מכלי הטיס ולרדת לקרקע על-ידי החלקה על הכנף.

מטוס קל נתקע הבוקר (יום שלישי) במהלך טיסה בקו חשמל באזור מושב אביחיל שבעמק חפר. המטוס תועד תלוי למחצה באוויר, כשאחת מכנפיו נוגעת באדמה. הטייס לא נפגע בתאונה החריגה, והצליח לחלץ את עצמו מכלי הטיס ולרדת לקרקע על-ידי החלקה על הכנף.

מטוס קל נתקע הבוקר (יום שלישי) במהלך טיסה בקו חשמל באזור מושב אביחיל שבעמק חפר. המטוס תועד תלוי למחצה באוויר, כשאחת מכנפיו נוגעת באדמה. הטייס לא נפגע בתאונה החריגה, והצליח לחלץ את עצמו מכלי הטיס ולרדת לקרקע על-ידי החלקה על הכנף.

הדיווח על ההתרסקות התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב שרון בשעה 08:06. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה ערכו בדיקות רפואיות לטייס, שחילץ את עצמו בשלב זה, ולא נזקק לטיפול רפואי.

הדיווח על ההתרסקות התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב שרון בשעה 08:06. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה ערכו בדיקות רפואיות לטייס, שחילץ את עצמו בשלב זה, ולא נזקק לטיפול רפואי.

הדיווח על ההתרסקות התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב שרון בשעה 08:06. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה ערכו בדיקות רפואיות לטייס, שחילץ את עצמו בשלב זה, ולא נזקק לטיפול רפואי.