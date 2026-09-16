שר החוץ גדעון סער החליט להביא לאישור ועדת המינויים של המשרד - בעיצומה של מערכת בחירות - 12 מינויים של שגרירים בחו"ל, שרובם יחלו את כהונתם רק בקיץ 2027. כך נודע ל-ynet. מדובר אומנם במינויים מקצועיים של דיפלומטים ולא במינויים פוליטיים שאסורים בתקופת בחירות, אבל עובדים ובכירים במשרד החוץ אומרים כי "זה נראה רע ומריח כמו מחטף לפני בחירות". מדובר במינויים של שגרירי ישראל בהודו, ירדן, קנדה, אוסטריה, בולגריה, דנמרק, שווייץ, פרגוואי, רואנדה, גאנה ובלארוס, וכן של קונסול כללי במינכן. בדלהי האיוש הוא מיידי בנובמבר 2026.