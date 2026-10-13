הודעה אנונימית על פצצה במטוס של חברת דלתא התקבלה הבוקר (שלישי) ובעקבותיה פונו כל הנוסעים שנחתו בנתב"ג. הנוסעים הורדו מהמטוס במהרה, והמטוס הועבר לשטח מבודד. בסיום הסריקות הובן שמדובר בהודעת שווא.

הודעה אנונימית על פצצה במטוס של חברת דלתא התקבלה הבוקר (שלישי) ובעקבותיה פונו כל הנוסעים שנחתו בנתב"ג. הנוסעים הורדו מהמטוס במהרה, והמטוס הועבר לשטח מבודד. בסיום הסריקות הובן שמדובר בהודעת שווא.

הודעה אנונימית על פצצה במטוס של חברת דלתא התקבלה הבוקר (שלישי) ובעקבותיה פונו כל הנוסעים שנחתו בנתב"ג. הנוסעים הורדו מהמטוס במהרה, והמטוס הועבר לשטח מבודד. בסיום הסריקות הובן שמדובר בהודעת שווא.

בעקבות ההתרעה האנונימית, נעשו סריקות במטוס - ואחר כך הוכרזה חזרה לשגרה. "המטוס נסרק ביסודיות על ידי גורמי הביטחון של נתב״ג. האירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים. חזרה לשגרה", נמסר מרשות שדות התעופה.

בעקבות ההתרעה האנונימית, נעשו סריקות במטוס - ואחר כך הוכרזה חזרה לשגרה. "המטוס נסרק ביסודיות על ידי גורמי הביטחון של נתב״ג. האירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים. חזרה לשגרה", נמסר מרשות שדות התעופה.

בעקבות ההתרעה האנונימית, נעשו סריקות במטוס - ואחר כך הוכרזה חזרה לשגרה. "המטוס נסרק ביסודיות על ידי גורמי הביטחון של נתב״ג. האירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים. חזרה לשגרה", נמסר מרשות שדות התעופה.

רק אתמול מטוס מטען של חברת "אתיופיאן איירליינס", שהמריא לפנות בוקר משדה התעופה באדיס אבבה, סורב להיכנס לישראל אחרי שהתברר שאחד מאנשי הצוות אינדונזי - מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה.

רק אתמול מטוס מטען של חברת "אתיופיאן איירליינס", שהמריא לפנות בוקר משדה התעופה באדיס אבבה, סורב להיכנס לישראל אחרי שהתברר שאחד מאנשי הצוות אינדונזי - מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה.

רק אתמול מטוס מטען של חברת "אתיופיאן איירליינס", שהמריא לפנות בוקר משדה התעופה באדיס אבבה, סורב להיכנס לישראל אחרי שהתברר שאחד מאנשי הצוות אינדונזי - מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה.