הודעה אנונימית על פצצה במטוס של חברת דלתא התקבלה הבוקר (שלישי) ובעקבותיה פונו כל הנוסעים שנחתו בנתב"ג. הנוסעים הורדו מהמטוס במהרה, והמטוס הועבר לשטח מבודד. בסיום הסריקות הובן שמדובר בהודעת שווא.
בעקבות ההתרעה האנונימית, נעשו סריקות במטוס - ואחר כך הוכרזה חזרה לשגרה. "המטוס נסרק ביסודיות על ידי גורמי הביטחון של נתב״ג. האירוע הסתיים ללא ממצאים חריגים. חזרה לשגרה", נמסר מרשות שדות התעופה.
רק אתמול מטוס מטען של חברת "אתיופיאן איירליינס", שהמריא לפנות בוקר משדה התעופה באדיס אבבה, סורב להיכנס לישראל אחרי שהתברר שאחד מאנשי הצוות אינדונזי - מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה.
רשימת הנוסעים התקבלה בישראל רק אחרי ההמראה, ובבדיקתה כאמור התגלה כי טייס על הסיפון בעל אזרחות אינדונזית. המטוס סורב להיכנס למרחב האווירי של ישראל ושב על עקבותיו, תוך שהוא מרוקן את הדלק בים. בשדה באתיופיה הוחלף הטייס האינדונזי בטייס אחר שמורשה להיכנס לנתב"ג.
בעקבות ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי ב-30 בספטמבר על ידי הטייס-מחבל המאם אל-המאמי, בעל אזרחות עומאנית - מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה - עלתה סוגיית בדיקת רשימות אנשי צוות האוויר ומי הגוף שאמור לעשות זאת.
כבר במאי 2024 פרסם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דוח על אבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית מישראל ואליה, שבו הצביע על כשלים ופערים חמורים, בין היתר באבטחת מטוסים של חברות זרות. אחת ההמלצות המרכזיות הייתה שהמל"ל יוביל עבודת מטה עם משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שב"כ והמשטרה, ויגבש מחדש מדיניות כוללת לאבטחת התעופה.
פורסם לראשונה: 09:07, 13.10.26