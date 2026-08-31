אחרי חודשים של מתיחות עם שר ההגנה האמריקני פיט הגסת', מזכיר צבא ארה"ב דן דריסקול מסר הלילה (בין שני לשלישי) את התפטרותו. כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל", שדיווח לראשונה בתחילת החודש על כוונתו של דריסקול לעזוב את הפנטגון. לפי הדיווח הוא צפוי לעזוב כבר בימים הקרובים, לאחר שמשפחתו כבר עזבה בקיץ את הבית הרשמי השמור למזכיר הצבא.
המתיחות בין המזכיר לשעבר להגסת' החלה בזמן המלחמה עם איראן, כאשר שר ההגנה הודיע בחודש אפריל על פיטוריו של ראש מטה צבא ארה"ב הגנרל רנדי ג'ורג' - שניהל קשר הדוק עם דריסקול. הפנטגון אישר אז את הודעת הפיטורים בהודעה לקונית: "מודים על שנות שירותו הרבות, ומאחלים לו בהצלחה".
אלא שהגסת' לא הסתפק בכך והדיח עוד שני בכירים בצבא - זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פיטר את התובעת הכללית פאם בונדי, ולפי דיווחים שקל אז להדיח עוד שרים בממשלו. ברשת CBS ציטטו גורמים המעורים בנושא, שטענו כי הגסת' מעוניין באדם ש"יגשים את החזון" של טראמפ בצבא. גורם בכיר במשרד המלחמה מסר כי "הגיע הזמן למנהיגות אחרת בצבא". גורם אחר ציין לאחר הדחתו של ג'ורג' כי הגסת' תופס גם את דריסקול כאיום.
במגזין "אטלנטיק" טענו בעבר כי נערכים דיונים "פעילים" על הדחת בכירים נוספים - בהם גם דריסקול, שכאמור לא הודח בסופו של דבר.
כעת, טוענים ב"וול סטריט ג'ורנל", גם סגנו של דריסקול צפוי להתפטר. גורם המעורה בפרטים אמר לעיתון כי דייב פיצג'רלד, שהיה מקורב למפקדו ולגנרל לשעבר ג'ורג', יודיע לנשיא טראמפ על התפטרותו במהלך השבוע. יחד עם דריסקול הוא דחף חברות פרטיות להשקעה בבניית מרכזי נתונים בבסיסים צבאיים בארה"ב, כמו גם הקמת בתי זיקוק ומתקני הסעדה. אותן חברות התחייבו להשקיע מיליארדי דולרים במתקנים מסוג זה אם יוקמו בשטחי הבסיסים. לאחרונה השניים גם הכריזו על שותפות עם חברת FedEx Dataworks כדי להוביל למודרניזציה של הלוגיסטיקה בשירות הצבאי.