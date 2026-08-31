אחרי חודשים של מתיחות עם שר ההגנה האמריקני פיט הגסת', מזכיר צבא ארה"ב דן דריסקול מסר הלילה (בין שני לשלישי) את התפטרותו. כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל", שדיווח לראשונה בתחילת החודש על כוונתו של דריסקול לעזוב את הפנטגון. לפי הדיווח הוא צפוי לעזוב כבר בימים הקרובים, לאחר שמשפחתו כבר עזבה בקיץ את הבית הרשמי השמור למזכיר הצבא.

דן דריסקול ( צילום: AP Photo/J. Scott Applewhite )

המתיחות בין המזכיר לשעבר להגסת' החלה בזמן המלחמה עם איראן, כאשר שר ההגנה הודיע בחודש אפריל על פיטוריו של ראש מטה צבא ארה"ב הגנרל רנדי ג'ורג' - שניהל קשר הדוק עם דריסקול. הפנטגון אישר אז את הודעת הפיטורים בהודעה לקונית: "מודים על שנות שירותו הרבות, ומאחלים לו בהצלחה".

אלא שהגסת' לא הסתפק בכך והדיח עוד שני בכירים בצבא - זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פיטר את התובעת הכללית פאם בונדי, ולפי דיווחים שקל אז להדיח עוד שרים בממשלו. ברשת CBS ציטטו גורמים המעורים בנושא, שטענו כי הגסת' מעוניין באדם ש"יגשים את החזון" של טראמפ בצבא. גורם בכיר במשרד המלחמה מסר כי "הגיע הזמן למנהיגות אחרת בצבא". גורם אחר ציין לאחר הדחתו של ג'ורג' כי הגסת' תופס גם את דריסקול כאיום.

במגזין "אטלנטיק" טענו בעבר כי נערכים דיונים "פעילים" על הדחת בכירים נוספים - בהם גם דריסקול, שכאמור לא הודח בסופו של דבר.