שלוש שנים לאחר ששוחרר משבי חמאס, פדוי השבי בילאל אל-זיאדנה מרהט, התחתן הערב (שישי) עם בחירת ליבו. רבבות אורחים הגיעו לשמוח איתו באירוע המרגש.
בילאל (21) נחטף לעזה ב-7 באוקטובר 2023 יחד עם אחותו עאישה, אביהם יוסף ואחיהם חמזה מקיבוץ חולית שבו עבד האב משך שנים רבות. בילאל ועאישה שוחררו ב-30 בנובמבר 2023, לאחר 55 ימים בשבי חמאס. אביהם יוסף ואחיהם חמזה נרצחו בשבי וגופותיהם הושבו לקבורה בינואר 2025.
הפעיל החברתי מאזן אבו סיאם כתב בדברי הברכה שלו: "מזל טוב בילאל ומאחלים לך חיים מאושרים ושקטים כמה שאפשר ויהיה זכרם של אביך, אחיך ושאר הנרצחים ברוך".