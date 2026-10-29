ספירת יותר מ-12 אלף הקלפיות הושלמה, ומפת הגושים שהתבררה הערב (חמישי) חשפה את 120 חברי הכנסת שיושבעו ב-10 בנובמבר - אם לא יהיו שינויים של הרגע האחרון. אחרי שעות של דריכות ושינויים בתמונת המנדטים גילו חלק מהמועמדים כי נותרו מחוץ לכנסת ה-26.

שלמה לרנר

מקום 28 בליכוד

גלריה שלמה לרנר

לרנר, עורך דין ולוחם מילואים, התמודד במשבצת מחוז תל אביב-גוש דן בפריימריז לליכוד. הוא נתמך על ידי נתניהו, שביקש מאנשי המפלגה לבחור בו במשבצת המחוז. לרנר מאגד איתו לא מעט לוחמי מילואים שגם היו מעורבים ציבורית בשלל סוגיות אקטואליות שנמצאות על הפרק מבחינת הימין.

עבד אלכרים עזאם

מקום 9 ברע"ם

עבד אלכרים עזאם

עבד אלכרים עזאם, תושב נצרת, הוא חוקר בתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון ופעיל בתנועה האיסלאמית. יש לו תואר שני בהיסטוריה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, וההתמחות שלו היא ההיסטוריה של החברה הערבית-הפלסטינית בארץ. הוא גם פרסם מאמרים רבים בנושאים היסטוריים וציבוריים.

יעקב טסלר

מקום 8 ביהדות התורה

יעקב טסלר ( צילום: אהוד אמיתון/TPS )

טסלר, איש אגודת ישראל, הוא נציגו של האדמו"ר מויז'ניץ במפלגה. הוא היה בעבר בכיר בעיתון "המודיע", חבר מועצת העיר אשדוד ועוזרו של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן. הוא כיהן כסגן שר התרבות בכנסת ה-25, תפקיד שממנו פרש במסגרת ההתפטרות הכוללת של החרדים מהממשלה על רקע חוק הגיוס.

ניר חג'בי

מקום 22 בישר!

ניר חג'בי ( צילום: צילום: יהב טרודלר )

אל"מ במיל' ניר חג'בי, חבר קיבוץ כיסופים בן 52, שירת במשך 26 שנים כקצין לוחם בחטיבת גולני ופיקד על גדוד מילואים במלחמת חרבות ברזל. ב-7 באוקטובר נרצח בנו יהונתן ז"ל בן ה-18 במושב יכיני. חג'בי פועל למען שיקום יישובי הנגב המערבי וחיזוק ביטחון תושביהם.

צחי אליהו

מקום 8 בעוצמה יהודית

צחי אליהו

אליהו, תושב מושב עין יעקב, נשוי ואב לשלושה, מוכר בעיקר בשל קעקוע גדול של סמל תנועת "כך" שמוטבע על זרועו, אם כי במפלגה דיווחו כי אליהו הסיר אותו לאחרונה. זו הפעם השנייה שהוא משובץ כמספר 8 במפלגה, אלא שב-2022 המקום השמיני הפך ל-17 בעקבות האיחוד עם מפלגת הציונות הדתית, והוא נשאר בחוץ.

אמיר סטרוגו

מקום 13 במפלגת ביחד

אמיר סטרוגו ( צילום: דנה קופל )

אמיר סטרוגו הוא מנציגיו של נפתלי בנט ברשימה המשותפת שלו עם יאיר לפיד. סטרוגו היה בעבר מנכ"ל תנועת "אחריי" – רשת חינוך שבה נמצאים מדי שנה כ-15 אלף משתתפים ב-430 מסגרות. הוא חבר לבנט כשזה חזר לחיים הפוליטיים והיה לאחרונה דמות פעילה במאבק המילואימניקים לשוויון בנטל.

ח"כ יבגני סובה

מקום 8 בישראל ביתנו

יבגני סובה ( צילום: ירון ברנר )

סובה בן ה-46, שעלה מאוקראינה בגיל 17, היה אחד הח"כים הבולטים של ישראל ביתנו בכנסת היוצאת. העיתונאי ומגיש הטלוויזיה לשעבר הוצב במקום השלישי ברשימת ישראל ביתנו בכל מערכות הבחירות מאז 2019, אבל הפעם הורד למקום השמיני – ונותר בחוץ.

איאס נאטור

מקום 12 ברשימה המשותפת

איאס נאטור ( צילום: דוברות הרשימה המשותפת )

נאטור (50), בן דליית אל-כרמל, הוא פעיל פוליטי וחברתי. הוא סירב להתגייס לצה"ל מטעמים עקרוניים ולמד קולנוע ובימוי. כיום הוא עוסק בהפקה, בתרבות ובניהול אירועים, ומנהל חברה המתמחה בתחום. נאטור פעיל בחד"ש, מקדם שוויון אזרחי ולאומי ושותפות ערבית-יהודית.

משה אבוטבול

מקום 7 בש"ס

משה אבוטבול ( צילום: יריב כץ )

אבוטבול, בעבר ראש העיר בית-שמש, גדל בבאר-שבע, למד במערכת החינוך החילונית, ורק כשהתבגר החל לשמור מצוות באופן אדוק יותר וללמוד בישיבות. הוא שידר בתחנות רדיו חרדיות, שיחק בהפקות קולנוע שהפכו ללהיט במגזר וערך תוכן יהודי להמונים.

משה רדמן אבוטבול

מקום 9 בדמוקרטים

משה רדמן אבוטבול ( צילום: יריב כץ )

הוא בן 41, אב לשלושה שנולד וגדל בלוד, יזם הייטק ומנהיג חברתי. ב-2014 הקים וניהל את חברת הטק iGroup ובהמשך ייעץ לחברות בתחום ה-AI וכיהן כדירקטור בחברת נדל"ן בינלאומית. בשנים האחרונות הקדיש עצמו למאבק נגד ההפיכה המשפטית והפך לאחד ממנהיגי תנועת המחאה.

צבי סוכות

מקום 7 בציונות הדתית-זהות

צבי סוכות ( צילום: יריב כץ )