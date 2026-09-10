במשך שנים מציג האו"ם במטה בניו יורק תערוכה קבועה בשם "The Question of Palestine and the United Nations", שמציגה למבקרים את ההיסטוריה של הסכסוך דרך הנרטיב הפלסטיני. השנה, שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, חשף תמונה שמוצגת כחלק מהתערוכה - ומעלה שאלות לגבי זהות המצולמים והאופן שבו האו"ם בחר לשלב אותה בסיפור שהוא מציג לציבור.

גלריה התצלום המסתורי בתערוכה הפלסטינית של האו"ם

השגריר דנון הבחין בתמונה כשיצא מדיון של מועצת הביטחון ועבר בסמוך לתערוכה. בתמונה, שצולמה בימי הקמת המדינה, נראים ילדים ומבוגרים סביב רכב של האו"ם. הכיתוב הרשמי של הארגון קבע כי "משקיפי האו"ם ודגל האו"ם הפכו למוכרים היטב לילדי פלסטין מאז סוף שנות ה-40", אך אינו מזהה את הילדים, אינו מציין מהיכן הגיעו ואינו מספק פרטים נוספים על נסיבות הצילום.

התמונה מוצגת בתוך תערוכה קבועה שמוקדשת ל"שאלה הפלסטינית", ומהווה חלק ממסלול המבקרים במטה האו"ם. לצד תצלומים ארכיוניים, מפות וטקסטים נוספים, היא משתלבת בנרטיב רחב שמציג הארגון על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בעקבות הגילוי, פנה השגריר דנון לציבור בניסיון לזהות את הילדים שבתמונה או את בני משפחותיהם, כדי לברר מי הם המצולמים ומהו הסיפור שמאחורי התצלום.

החשיפה מעלה שאלות נוספות בנוגע לאמינות ולאופן שבו האו"ם מציג את ההיסטוריה של הסכסוך. כאשר תמונה שאין בה זיהוי ברור של המצולמים מוצגת בתוך תערוכה בעלת מסגרת נרטיבית מובהקת, היא עשויה לקבל משמעות שהמקור עצמו אינו מוכיח.