לירן אבישר בן חורין ממפלגת ביחד התייחסה בכנסת לניסיונות להקים ממשלה, ואמרה כי "נעשה את זה בחדרים הסגורים. התוצאות מורכבות, אנחנו נאמנים לעקרונות שלנו, נעשה הכול להביא את התוצאה הכי קרובה למה שהבטחנו". על שתיקת יו"ר המפלגה נפתלי בנט היא אמרה כי "שתיקה היא לא הסכמה בשום עניין". גם יונתן שלו הגיב אחרי ימים של שתיקה, וטען כי "נעשה הכול כדי להעביר את מהפכת המשרתים ולא נתפשר בנושא הזה". על הממשלה הנוכחית אמר שהיא "פגעה בלוחמים ופגעה במשרתים - אנחנו נעשה את זה אחרת". קרן טרנר הוסיפה: "נדאג למשרתים, הם חייבים להיות בראש סדר העדיפויות".