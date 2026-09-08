במערכת הפוליטית הגיבו הבוקר (שלישי) על התחקיר הדרמטי שלפיו נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו מכוונות סינוואר, שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר. יו"ר ביחד נפתלי בנט אמר כי "הפרסום - אמת" וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, אליו הצטרף גם יו"ר ישר!, גדי איזנקוט: "מיד עם הקמת הממשלה הבאה, נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור עשור לאחור - ותבהיר מה נתניהו ידע ולא ידע".

גלריה בנימין נתניהו יחיא סינוואר בן זאיד ( צילום: אלכס קולומויסקי, AP )

בנט, שנועד לאחרונה עם בן זאיד, טען כי התחקיר שפורסם הבוקר נכון. "נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. ההתעלמות שלו מהאזהרות היא רשלנות פושעת ולכן הוא עושה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את האמת", כתב.

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, תקף גם הוא את נתניהו: "עוד ועוד סימנים מעידים שנתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר. סביבתו מהדהדת את תיאוריית הקונספירציה והבגידה העלובות, ממציאה את המשפט הכי מגוחך שמנהיג יכול לדבוק בו - 'לא העירו אותי', בגלל שתי עובדות: הוא יודע את האמת, והוא מבוהל ממנה ומנסה לברוח מאחריות. נתניהו קיבל עשרות התרעות ל-7 באוקטובר והתעלם מכולן. הוא לא כשיר".

הפנייה של גולן לראשי האופוזיציה

לאחר פרסום התחקיר בהארץ, פנה יו"ר הדמקורטים, יאיר גולן, לראשי האופוזיציה: "צריך שכולנו נתייצב יחד בהצהרה משותפת לאזרחי ישראל ונאמר בקול ברור שנתניהו לא לגיטימי, אסור לשבת איתו ואסור לתת לו להקים ממשלה. האיש הזה מסוכן לביטחון ישראל. אסור לו לשבת בכיסא ראש הממשלה אפילו דקה". איזנקוט הסכים, ומחכים לתשובה של בנט וליברמן.

בינתיים, גולן יצא בהצהרה נפרדת: "נתניהו, נגמרו התירוצים. חודשים ניסו להזהיר אותך, ועכשיו מתפרסם שגם שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר הגיעה אליך התרעה מפורשת על מתקפה של חמאס. אנחנו היינו ברחובות עם מאות אלפי לוחמי ולוחמות הדמוקרטיה והזהרנו - אתה נתניהו מסכן את ישראל ומוביל אותנו לאסון. לפי הפרסום, בחרת להתעלם ולא יידעת את מערכת הביטחון.

"נתניהו, המחדל עליך - השינוי עלינו". יאיר גולן ( צילום: יובל חן )

"נגמרו הסיפורים של 'לא העירו אותי'. ידעת. התעלמת. נכשלת. אתה אשם", המשיך גולן. נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחשוף את כל האמת, והאחראים לאסון הגדול בתולדות המדינה ובראשם אתה נתניהו, יידרשו לתת עליה את הדין. זהו תיק 1200 הנרצחים: גרימת טבח ברשלנות. הטבח עליך נתניהו. המחדל עליך. השינוי עלינו".

במועצת אוקטובר הגיבו לפרסום ודרשו תשובות לשאלות רבות: "מי שמתווכח אם העירו את נתניהו בליל 7 באוקטובר, מתעלם מהשאלה הגדולה באמת, כמה פעמים ניסו להעיר את ישראל לפני הטבח? עוד ועוד פרסומים מצביעים על סימני אזהרה והתרעות שהגיעו בימים שלפני הטבח. מי ידע? מי הוזהר? מה הועבר לראש הממשלה? מה הוא עשה עם המידע? מה הועבר למערכת הביטחון, ומה לא? ומדוע, למרות כל סימני האזהרה שפורסמו מאז, מדינת ישראל הגיעה לבוקר 7 באוקטובר עיוורת ולא מוכנה?".

איש העסקים איל ולדמן, שאיבד את בתו דניאל ב-7 באוקטובר, אמר כי נתניהו צריך להיכנס לכלא "על רשלנות פושעת במילוי תפקידו, שגרמה להרג וחטיפת כל כך הרבה אזרחים וחיילים. לחשוב שביבי ידע זלזל ולא עשה כלום למנוע את כל מה שקרה לנו ולעולם מאז".

יו"ר כחול לבן ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, הגיב: "הפרסום על ההתרעה שקיבל ראש הממשלה כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר, הוא דוגמה נוספת לצורך הדחוף בהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתביא לחקר האמת ומניעת אסון נוסף. זו הדרך היחידה להרחיק את האסון הגדול ביותר שעברנו מהוויכוח הפוליטי ולאפשר למדינת ישראל להתחיל להחלים מהשבר. רק ממשלה ציונית ורחבה תוכל לקבל את ההחלטה להקים את הוועדה, וליישם את מסקנותיה".

מטעם לשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה לתחקיר: "שקר מוחלט. ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה". ראש שב"כ לשעבר רונן בר והרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי מסרו כי לא עודכנו בדבר ההתרעה שמסר נשיא איחוד האמירויות.