בשבוע הבא תחל עונת המסיק, שמביאה מדי שנה מתיחות בין מתנחלים לפלסטינים, כאשר רק היום (חמישי) נרשמו ארבעה אירועים שונים, נפצעו פלסטינים וישראלים ומחבל אחד שחוסל לאחר שיידה לעבר הכוחות אבנים. המשטרה בודקת טענה לניסיון "משיכה" של נער לעבר כפר.
הבוקר, כ-30 פעילי שמאל הגיעו לאזור ג'נתא שנמצא בסמוך לחוות כוכב יהודה בגוש עציון. הפעילים הגיעו לעזור לחקלאים הפלסטינים בהכנות לקראת עונת המסיק, ועם הגעתם התפתח חיכוך שכתוצאה ממנו נפצעו חמישה פעילים. כוחות הביטחון שהגיעו לנקודה פיזרו אותם ופינו את הפצועים. באירוע הזה לא נעצרו חשודים.
באירוע אחר בבנימין שלושה פלסטינים עסקו במסיק בשטחי המרעה של חוות בית קרניים שנמצאת בסמוך לישוב מעוז צור, והרבש"צ ותושבים ניגשו לבקש מהם לעזוב והם סירבו. אז החלו לזרוק אבנים, ואף ניסו לחטוף נשק. שניים מהפלסטינים נמלטו והשלישי עוכב במקום בידי כוח צה"ל. באירוע נפצע אזרח ישראלי באורח קל.
מוקדם יותר היום דווח על חפץ חשוד שאליו היה מחובר דגל ארגון הטרור חמאס בשטח פתוח סמוך ליישוב טלמון בבנימין. לאחר בדיקה של חבלני מג"ב איו"ש התברר כי מדובר במטען דמה.
בשעה 15:00 דווח כי פלסטינים זרקו אבנים על אזרחים ישראלים בבור מים בסמוך למאחז הלא חוקי אנטון בשומרון. בעקבות זאת, החל להתפתח חיכוך ביניהם, ונער בן 14 נפגע באורח קל. המשטרה ציינה כי נבדקת טענה לניסיון "משיכה" של הנער לכיוון כפר יאסיף, דיווח שלא אומת בשלב זה.
כוחות צה"ל שהגיעו למרחב פעלו לפזר את הפרת הסדר והגיבו בירי לעבר המתפרעים הפלסטינים שנמלטו לכיוון הכפר. הסהר האדום דיווח על שני פצועים, ולאחר מכן דווח שאחד מהפצועים מת מפצעיו. לאחר האירוע נכנסו מתנחלים לכפר יאסיף והחלו לזרוק אבנים על התושבים הפלסטינים, וכוחות צה"ל נכנסו לכפר לאתר חשודים נוספים ולהוציא את המתנחלים אל מחוץ לכפר.
במועצת בנימין מסרו: "מסיק זיתים אינו יכול לשמש כיסוי לתקיפת תושבים ולניסיון לחטיפת נשק. אנחנו דורשים היערכות מוקדמת במוקדי החיכוך, מניעת כניסת מתפרעים ופעולה נחושה נגד כל מי שמנצל את עונת המסיק לביצוע פיגועים. ביטחון התושבים חייב לעמוד בראש סדר העדיפויות".
במשטרה הוסיפו כי שוטרי תחנת אריאל ממרחב שומרון וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי ממחוז ש"י נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל, והחלו באיסוף ממצאים, ראיות וגביית עדויות. החקירה נמשכת, אין עצורים בשלב זה.
דובר צה"ל מסר כי "מוקדם יותר מחבלים יידו אבנים לעבר אזרחים ישראליים בפאתי הכפר יאסיף שבחטיבת שומרון ולאחר מכן לעבר כוחות צה"ל שקפצו לנקודת החיכוך. כתוצאה מכך, נפצע אזרח ישראלי שפונה לקבלת טיפול רפואי. כוחות צה"ל פיזרו את המעורבים וביצעו נוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר מחבלים שיידו אבנים. זוהו פגיעות. לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון מבצעים פעולות לאיתור המחבלים שיידו אבנים וחשודים נוספים שהיו בנקודה".
אתגר החוות
כאמור, עונת המסיק שתתחיל ביום חמישי הבא עלולה להיות מאתגרת עבור מערכת הביטחון. יישובים וחוות חקלאיות רבים הוקמו במהלך השנה האחרונה וחלקם גובלים בשטחי חקלאות של פלסטינים, מה שיכול להוביל לחיכוך. בשטח פרוסות יותר ממאה חוות חקלאיות, והמספר מוסיף לעלות. מנתוני איגוד החוות עולה כי החוות החקלאיות שומרות כיום על יותר מ-1.1 מיליון דונם.
פרויקט החוות החקלאיות, שנחשב לאבן דרך אסטרטגית עבור ההתיישבות, מחייב את צה"ל לפריסה חדשה לגמרי בנתיבי ההגנה. תפיסת הביטחון עברה משיטה נקודתית שהתמקדה בהגנה היקפית סביב היישובים והצירים הראשיים להגנה מרחבית על השטחים הפתוחים והנרחבים שבהם ממוקמות החוות.
עבור תושבי העיירות והכפרים הפלסטיניים עונת המסיק היא שיאה של השנה החקלאית, המרכיב המרכזי בהכנסה השנתית. לפי משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים (OCHA), בשנת 2019 היו יותר מעשרה מיליון עצי זית בשטחים ומהם התפרנסו כ-100 אלף משפחות פלסטיניות. משרד החקלאות ברשות דיווח ש-2022 הייתה שנת שיא בייצור שמן הזית בשטחים עם מסיק שהניב כ-32 אלף טונות שמן זית. מאז המגמה היא של ירידה בלבד: מסיק 2024 הסתכם בייצור של 27,300 טונות שמן זית, וב-2025 הגיעה התרסקות עם כ-7,000 טונות בלבד. מדובר בירידה של 75 אחוז בייצור.