עבור תושבי העיירות והכפרים הפלסטיניים עונת המסיק היא שיאה של השנה החקלאית, המרכיב המרכזי בהכנסה השנתית. לפי משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים (OCHA), בשנת 2019 היו יותר מעשרה מיליון עצי זית בשטחים ומהם התפרנסו כ-100 אלף משפחות פלסטיניות. משרד החקלאות ברשות דיווח ש-2022 הייתה שנת שיא בייצור שמן הזית בשטחים עם מסיק שהניב כ-32 אלף טונות שמן זית. מאז המגמה היא של ירידה בלבד: מסיק 2024 הסתכם בייצור של 27,300 טונות שמן זית, וב-2025 הגיעה התרסקות עם כ-7,000 טונות בלבד. מדובר בירידה של 75 אחוז בייצור.