בשיחה אמש בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, דרש קושנר שישראל תיישם את חלקה בתוכנית 20 הנקודות. השליח האמריקני גם הפציר בנתניהו לקדם הכנסת אוהלים וסיוע הומניטרי לרצועת עזה לקראת החורף, ומתן האישורים להכנסת כוח הייצוב הבינ"ל לרצועה (ISF). בבורד השלום ציינו שהשיחה הייתה טובה והצדדים הגיעו להבנות שיאפשרו התקדמות בעזה. גורם שמעורה בפרטים אמר ל-ynet כי "הייתה בסך הכל אווירה חיובית והבעת רצון של נתניהו לקיים את הסכם 20 הנקודות. הדבר ייבחן בביצוע בפועל בימים הקרובים".