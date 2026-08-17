ליברמן מסנדל את איזנקוט? "לא אכנס לממשלת מיעוט. לא יהיה פטור לחרדים"

קשיים במחנה המתנגדים לנתניהו: יו"ר ישראל ביתנו הגיב לפרסומים על תוכנית גיבוש הקואליציה וכתב: "לא אוותר על כך, בין אם אהיה ראש ממשלה או שר". על ההתבטאות של איזנקוט על פטור ל-30% מהאברכים: "לא מסכים גם ל-3 אחוז"