מהמורות במחנה השינוי? יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שלח היום (שני) מסר לגדי איזנקוט והבהיר שלא יהיה שותף להקמת ממשלת מיעוט בשלבים הראשונים אחרי הבחירות באוקטובר. בהתייחסו לדיווחים שלפיהם יו"ר "ישר!" יתפשר על קואליציה בת פחות מ-60 מנדטים, כתב ליברמן ברשת X: "ישראל ביתנו לא תהיה שותפה בשום קונסטלציה לממשלת מיעוט. נקודה. ישנם נושאים שלא נוותר עליהם, בין אם אני אכהן כראש ממשלה או כשר".
ליברמן התייחס למתיחות בגוש מתנגדי נתניהו והוסיף: "אני שומע בימים האחרונים כל מיני קולות ותדרוכים שונים ומשונים לתקשורת. כל אחד שכותב או מתדרך על צירים או בריתות כאלה ואחרות שקיימים בתוך האופוזיציה אחד כנגד השני, משקר במצח נחושה".
בהמשך הוא כתב שש נקודות שעליהן, כך לטענתו, לא יתפשר, ובהן ביקורת על ההתבטאות של איזנקוט שלפיה יסכים לפטור מגיוס ל-30% מהצעירים החרדים.
"1. הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר תהיה ההחלטה הראשונה של הממשלה והיא תהיה על פי החוק הקיים ככתבו וכלשונו ללא טריקים או תוספות כאלו ואחרות", כתב ליברמן. "2. חוק גיוס לכולם, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים, בשני מסלולים, צבאי ואזרחי, יהיה החוק הראשון שהממשלה הבאה תחוקק. לא יהיה פטור לא ל-30%, לא ל-3% ולא לבן אדם אחד".
בסעיף השלישי נכתב כי "לימודי ליבה, כולל לימודי תנ"ך ואזרחות, יהיו חובה בכל מוסדות החינוך הנהנים מתמיכה ממשלתית. לא יהיו יותר מוסדות פטור ומוסד חינוכי שלא ילמד לימודי ליבה לא יקבל שקל אחד מהמדינה".
שלושת הסעיפים האחרונים עסקו בקביעת מגבלה של שתי קדנציות לראש ממשלה, מינוי ועדת מומחים לניסוח חוקה (במקביל לחוק משאל עם לאישור החוקה), וסעיף שהוגדר "אימוץ תפיסת ביטחון חדשה" (שלילת העיקרון "שטחים תמורת שלום" והקמת חיל טילים).