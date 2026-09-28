ראשי קהילות בארצות הברית, בקנדה ובאירופה דיווחו על חשש גובר מפני האנטישמיות. בסוכנות היהודית הדגישו שאין פאניקה, אבל מודים שיש מתיחות וערנות מוגברת. רב בקהילה בניו יורק סיפר כי הוא מקיים בשבתות תרגילים לכלל המתפללים בבית הכנסת, גם במחיר חילול שבת. בתרגילים נבחנים נתיבי מילוט לילדים וגישה לאזורים הבטוחים בבניין. לדבריו, הוא חושש ממתקפת טרור. בכיר ישראלי שמסייע לקהילות יהודיות בארה"ב בהיערכות מודיעינית לסיכול פיגועים נגד יהודים, בתיאום הדוק עם הגופים הפדרליים באמריקה, העיר כי "בארה"ב בצורה מכובסת קוראים לזה פשעי שנאה"