בתום דיון ממושך, ובניגוד לעמדת ראש השב"כ דוד זיני, הוועדה הציבורית המייעצת לאבטחת אישים החליטה להמליץ לוועדת השרים לענייני שב"כ לאשר אבטחת שב"כ ליו"ר ישר! גדי איזנקוט עד יום הבחירות. אבטחת יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן תדון בהמשך.

איזנקוט ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

הוועדה המייעצת היא גורם ממליץ לוועדת השרים לענייני שב"כ, ולא הגורם המכריע. לאחרונה זימן זיני את איזנקוט לפגישה והודיע לו כי שב"כ לא יאבטח את המועמד לראשות הממשלה מאחר שהוא לא נמנה על אחד משבעת סמלי השלטון הזכאים לאבטחת אישים של השב"כ.

למרות שמדובר בלקונה חריגה ולמרות שהאיומים על איזנקוט הולכים וגוברים, עד כה עמד זיני בסירובו לתת אבטחה לאיזנקוט.

בוועדה שמעו החברים את המלצות גורמי הביטחון, בהם שב"כ והמשטרה. היא התכנסה לאחר שיו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, כתב לראש המל"ל שמואל בן עזרא כי על אותה ועדה לדון בסוגיית אבטחת ראשי המפלגות, גם אם אינם חברי כנסת.

בראש הוועדה המייעצת עומד אל"מ (במיל') רונן כהן, שתקף את איזנקוט בחריפות רק בחודש שעבר. "על המצח של איזנקוט כתוב 7 באוקטובר", אמר כהן למרות שאיזנקוט כלל לא היה בתפקיד כלשהו במהלך הטבח והשתחרר מתפקידו כרמטכ"ל חמש שנים לפני האסון. "אני מודאג שאנשים נתפסים כמנהיגים שאין בהם כלום והם מסוכנים מאוד למדינת ישראל", אמר עליו בהזדמנות אחרת.

ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, שיגר לאחרונה מכתב בנושא לזיני ולראש היחידה לאבטחת אישים בשירות, ובו כתב כי למרות האחריות המוטלת על שב"כ לאבטחת אישים ברמה הלאומית, השירות לא השיב באופן ענייני לבקשה להציב אבטחה אישית לרמטכ"ל לשעבר.

לדברי ברקאי, בסקרים איזנקוט נותר מועמד מוביל לראשות הממשלה, ולמרות זאת הוא מאובטח כיום באמצעות אבטחה פרטית מטעם מפלגתו. ברקאי טען כי היקף האבטחה אינו תואם את המידע המודיעיני הנדרש ואת רמת האיום שנשקף לו. עוד נטען במכתב כי האווירה הציבורית בישראל מתחממת, הן ברחוב והן ברשתות החברתיות, וכי האיום הפיזי על איזנקוט "הולך וגובר מדי יום".