שיא עולם חדש: ילדה בת 6 פותרת קובייה הונגרית בפחות מ-4.5 שניות

ליאן יונג'י הצעירה שברה את שיא העולם פעמיים במהלך חודש ספטמבר, בשתי תחרויות רשמיות מטעם איגוד הקובייה העולמי (WCA), הגוף הבינלאומי המנהל את תחרויות הקובייה ההונגרית, שנערכו בערים ווהאן וגואנגג'ואו שבסין. במקצה לפתרון ממוצע מתבקש כל מתחרה לפתור את הקובייה חמש פעמים מהר ככל יכולתו, והזמן הממוצע של חמשת הפתרונות הוא הזמן שנרשם לו. בתחרות הראשונה רשמה הילדה תוצאה ממוצעת של 4.52 שניות, ובתחרות השנייה רשמה ממוצע של 4.27 שניות. לפי רשת הטלוויזיה הסינית הממלכתית CCTV, ליאן יונג'י היא המתחרה הראשונה אי פעם שיורדת אל מתחת לממוצע של 4.5 שניות. באחת הפעמים בתחרויות הללו פתרה את הקובייה ב-3.54 שניות.