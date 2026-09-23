שיא עולם חדש: ילדה בת 6 פותרת קובייה הונגרית בפחות מ-4.5 שניות

ילדה סינית בת שש קבעה שיא עולם חדש לנשים בקובייה הונגרית, כשהצליחה לפתור קוביית 3x3 בקצת יותר מארבע שניות בממוצע.
ליאן יונג'י הצעירה שברה את שיא העולם פעמיים במהלך חודש ספטמבר, בשתי תחרויות רשמיות מטעם איגוד הקובייה העולמי (WCA), הגוף הבינלאומי המנהל את תחרויות הקובייה ההונגרית, שנערכו בערים ווהאן וגואנגג'ואו שבסין. במקצה לפתרון ממוצע מתבקש כל מתחרה לפתור את הקובייה חמש פעמים מהר ככל יכולתו, והזמן הממוצע של חמשת הפתרונות הוא הזמן שנרשם לו. בתחרות הראשונה רשמה הילדה תוצאה ממוצעת של 4.52 שניות, ובתחרות השנייה רשמה ממוצע של 4.27 שניות. לפי רשת הטלוויזיה הסינית הממלכתית CCTV, ליאן יונג'י היא המתחרה הראשונה אי פעם שיורדת אל מתחת לממוצע של 4.5 שניות. באחת הפעמים בתחרויות הללו פתרה את הקובייה ב-3.54 שניות.
לפי איגוד הקובייה העולמי, שיא העולם לגברים באותה קטגוריה שייך לסיני אחר, ייהנג ואנג, עם ממוצע של 3.51 שניות. שיא העולם לגברים בפתרון בודד עומד על 2.76 שניות, ונקבע בידי תאודור זיידר הפולני. השיא לנשים בפתרון בודד עומד על 3.24 שניות, ונקבע על-ידי צ'ישיין צאו מסין.
בסרטון שפרסמה CCTV נראית האלופה הצעירה, עם סרט אדום בשערה, מסובבת והופכת את פאות הקובייה במיומנות מרשימה. ברגע שהפאזל נפתר היא מניחה את הקובייה על השולחן, מוחאת כפיים ומניפה את אגרופה באוויר לאות ניצחון.
אמה של ליאן, לין יאנגשי, סיפרה לאתר החדשות הסיני Red Star News כי הקובייה ההונגרית היא רק אחת משלל פעילויות שלהן מתמסרת הילדה מחוץ לבית הספר, לצד ריקוד ומוזיקה. הפעם הראשונה שבה ניסתה לפתור קובייה הונגרית הייתה בגיל 4, ואז נדרשו לה 90 שניות כדי להשלימה. אחר כך התמסרה לאימונים, ושיפרה מאוד את תוצאותיה.
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"היא הייתה ילדה מופנמת, ועכשיו היא מלאת ביטחון בכל מקום שאליו היא מגיעה", סיפרה אמה, לין יאנגשי. לדבריה הילדה כבר שיננה יותר מ-1,300 רצפי תנועות – ה"אלגוריתמים" המשמשים לפתרון הקובייה – ומתאמנת שעתיים עד שלוש שעות ביום.