הביקור הוביל אותה למסקנה שיש להתייחס לחטיפת בני ערובה כאל סוג של עינויים. לדבריה, הקורבנות כוללים גם את בני המשפחה של החטופים. הם נאלצים להמתין בייסורים לגורל יקיריהם, ובכך סובלים מעינוי נפשי. היא הוסיפה כי סרטונים ששחררו חמאס, בהם של החטוף אביתר דוד,

כשהוא חופר את קברו שלו ומדבר בעברית