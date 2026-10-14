בית החולים סורוקה בבאר שבע עדכן כי מצבו של אחד הפצועים שפונו מזירת הפיצוץ במפעל אינטל אנוש, ושניים נוספים במצב קשה. מפקד תחנת המשטרה בקריית גת, סנ"צ שלום שי אללי, אמר בזירת הפיצוץ כי הוא "לא יודע להצביע על חשד פלילים או מקרה רשלנות ברגע זה. מבינים שמשאית אחת רוקנה חומר למיכלים במפעל. אחרי שהתנתקה והשנייה התחברה - נוצר הפיצוץ". הוא הוסיף כי "עוד מצננים את הזירה במפעל כדי לא לגרום לאירוע אחר. הנושא בבדיקה על ידי גורמים מקצועיים כדי לראות אם יש דלף נוסף - נכון לעכשיו לא קיבלנו אינדיקציה והזירה, כך נראה, בשליטה".