בצל הדיונים היום (שני) בכנסת, ואמירתו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון הזמני אביגדור ליברמן על "חוק גיוס שיהיה מקובל על הרמטכ"ל ועל הרב לנדו", רב-אלוף אייל זמיר אמר כי "כשאנחנו מדברים על 'צבא העם' אנחנו עומדים ראשית על צורך מבצעי".

מסר לדרג הפוליטי. הרמטכ"ל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )

זמיר הבהיר לכל הגורמים במערכת הפוליטית כי "על צה"ל להתרחב, ולצה"ל חסרים לוחמים - זה לא השתנה". לדבריו, "זהו צורך מבצעי-תפקודי מובהק. לצד זאת יש גם צורך לאומי וממלכתי. כולנו שותפים למשימה, כולנו חולקים את הזכות להגן על המדינה וכולנו חלק מהפסיפס הישראלי".

דבריו של הרמטכ"ל משקפים מצב שלא השתנה בצה"ל, כאשר הצבא נמצא שוב בצומת מכריעה בכל הזירות. בצה"ל מבהירים כי העומס שקיים לא נופל רק על משרתי המילואים, אלא גם על השירות הסדיר והקצונה בצה"ל.

מנתונים שנמסרו מצה"ל לוועדת החוץ והביטחון במהלך השנה האחרונה עולה כי לצה"ל מחסור מידי של כ-12 אלף חיילים, מתוכם בין 6,000 ל-7,000 לוחמים. אם המצב יישאר כך, אחרי שמיולי 2024 התגייסו חיילים לשירות חובה למשך 30 חודשים בלבד, המצב יוביל לכך שייווצר חוסר של עוד כ-2,500 לוחמים. כלומר, מחסור של פלוגה בכל גדוד.

דברי ליברמן על חוק הגיוס המתוכנן ( צילום: ערוץ הכנסת )





"הצורך הביטחוני הוא ענק, דחוף, והשחיקה גדולה פי כמה ממה שהכרנו", סיפר בחודש מאי האחרון גורם ביטחוני בכיר שבקיא בנתונים. לדבריו: "המספרים מדברים בעד עצמם. לוחם בסדיר, שבעבר נהנה מסבבי "4-4" או "17-17" ויצא לתקופות אימון, נמצא היום בתעסוקה מבצעית רצופה. אין אימונים, יש רק קו. במערך המילואים המצב חריף עוד יותר. בצה"ל הייתה כוונה להוביל לכך שחייל מילואים יעשה כ-42 ימי מילואים בשנתיים הקרובות, אך בגלל ריבוי המשימות במלחמה הרב-זירתית הם מגיעים כעת לכ-80 עד 100 ימים בשנה".