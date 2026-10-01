הרשויות בטנסי לא הצליחו להשלים את הוצאתה להורג של כריסטה פייק בת ה-50, שהורשעה ברצח צעירה ב-1995. לפי עדי ראייה, לאחר שקיבלה ככל הנראה שתי מנות פנטוברביטל, פייק נותרה בחיים והייתה עדיין בהכרה חלקית יותר מ-40 דקות לאחר המנה האחרונה - והרשויות הפסיקו את ההליך. עורכי דינה פנו בדחיפות לבית המשפט העליון וטענו כי היא נתונה ל"ייסורים מיותרים" וכי המשך ההוצאה להורג יהווה ענישה אכזרית וחריגה. מוקדם יותר ביטל בית המשפט העליון עיכוב של הרגע האחרון, שהיה אמור לאפשר את ביצוע ההוצאה להורג - הראשונה של אישה בטנסי זה לפחות 200 שנה.