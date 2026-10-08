נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית התנצל בעקבות התבטאות חריגה שכוונה כלפי המגזר החרדי. לפי הנטען נגדו, השופט עמית ציין במהלך דיון בבג"ץ כי חרדים רבים מציגים כלפי חוץ אורח חיים שמרני באמצעות החזקת טלפון כשר, אך בפועל ומאחורי הקלעים משתמשים במקביל בטלפון חכם רגיל. בעקבות דבריו אלה הוגשו כמה תלונות לנציב תלונות הציבור על השופטים.

גלריה נשיא העליון השופט עמית ( צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90 )

הדיון שנערך בבג"ץ בחודש אוגוסט עסק בהרחבת תחום אזור השידורים של כמה תחנות רדיו אזוריות, ובפרט תחנות שפונות לציבור החרדי. השופט עמית אמר אז לנציג פיקוד העורף שהתייצב לדיון: "אני לא אשאל את אדוני את זה. אין טעם. אני אשאל את שר התקשורת. כי הרבה פעמים, למי שיש טלפון כשר בכיס אחד - יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני".

עמית הוסיף אז: "דהיינו... אומרים שזה אחוד מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית - מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתהדר, ואחד טלפון אמיתי, טלפון חכם יותר. אבל בסדר. תודה".

המתלוננים טענו בפני נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט אשר קולה, כי דבריו של נשיא העליון עמית פגעו ברגשותיהם והכפישו ציבור שלם. עמית הסביר בתגובתו לתלונות כי אמירותיו בדיון "לא נועדו, חלילה, לפגוע במגזר החרדי, אלא להתייחס לסוגיה עובדתית שהתעוררה, במסגרת ההליך, ואשר עשויה להיות נחוצה ורלוונטית להכרעה בו".

לדברי השופט עמית, "תופעת השימוש המקביל בטלפון 'כשר' ובטלפון שאינו 'כשר', הועלתה הן בהליך והן בהליכים קודמים בבג"ץ ובהליכים התלויים ועומדים בנושא ה'קומה הכשרה', והן בשדה הציבורי-תקשורתי".

הנציב השופט קולה ( צילום: דוברות בתי המשפט )

נשיא העליון ציין עוד כי התייחסותו בדיון ל"טלפון כשר להתהדר" נועדה לאזכר עמדה שהביעו חלקים מקרב הציבור החרדי עצמו - לרבות הגורמים העוסקים בנושא הטלפון הכשר בציבור החרדי - ביחס לחשיבות שהם מייחסים להצגה ולהחצנה של הטלפון הכשר שברשותם, כמעין "תג זיהוי" בקרב הקהילה.

עמית הוסיף כי המונח "להתהדר", על הטיותיו השונות, נמצא לדבריו אף הוא בשימוש בהקשר זה, לרבות בגופי תקשורת בעלי זיקה חרדית. השופט עמית הוסיף כי קיימות דוגמאות נוספות לעניין ההחצנה וההתהדרות בהליכים בבית משפט זה בנושא "הקומה הכשרה".

לסיכום דבריו, ציין נשיא העליון כי "עיון בתלונות מלמד כי דבריי פגעו בחלקים בציבור החרדי, ולכך לא הייתה לי כוונה כלל וכלל". לדברי השופט עמית, לאחר צפייה חוזרת בהקלטת הדיון הוא סבור כי בשים לב לרגישותה הציבורית של הסוגיה מוטב היה אילו דבריו היו מנוסחים ומובעים באופן אחר, והוא מצר על כך שהדברים פגעו ברגשותיהם של המתלוננים או אחרים בהקשר זה".