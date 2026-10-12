משרד הביטחון דורש מאופיר מנחם, קצין צה"ל לשעבר, יותר ממיליון שקלים בגין תגמולים ששולמו ושישולמו בעתיד בעקבות מעשיו. מנחם ביצע עבירות מין בשתי פקודות שלו בעת ששימש מפקד פלוגה מבצעית, והדרישה באה במסגרת תביעה תקדימית שהוגשה על ידי הפרקליטות.
מנחם הורשע בעבירות מין ובהטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות, וכן בהתנהגות שאינה הולמת. לאחר ערעור, עונשו הועמד על 18 חודשי מאסר בפועל, והוא הורד מדרגת סרן לדרגת טוראי.
התביעה, מסוג שיפוי והשבה, נועדה להשיב למדינה את התגמולים שבהם היא נושאת בעקבות הפגיעה המינית שביצע מנחם. בפרקליטות ציינו כי הסכום הנתבע כולל הן תשלומים שכבר שולמו והן תשלומים הצפויים בעתיד. בכתב התביעה הם תוארו ככאלה ש"נגרעו וכן ייגרעו מן הקופה הציבורית בשל עוולתו של הנתבע".
התביעה הוגשה באמצעות עורכות הדין פניני"ת נוה, לי־עד לוי גבאי וד״ר אבישג פומרנץ מפרקליטות מחוז צפון (אזרחי), ובליווי היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה. בפתח כתב התביעה נכתב כי מנחם "ניצל את יחסי המרות בינו לבין פקודותיו, והפר את חובת האמון אותה הוא חב לפקודותיו ואת אמון הציבור בצבא ההגנה לישראל - וכל זאת כדי לספק את צרכיו המיניים".
לטענת המדינה, מתוקף תפקידו כמפקד חלה עליו חובת אמון וזהירות מוגברת כלפי פקודותיו, והוא הפר אותה תוך שימוש לרעה בדרגתו ובסמכותו.
בכתב התביעה צוין כי "באישום הפלילי ובתביעה זו יש כדי להלום את החומרה היתרה הגלומה בעבירות המין אשר מציבות סכנה ממשית וישירה לחיי אדם ואף עלולות להוביל לפגיעות של ממש בגוף ובנפש". המדינה הדגישה כי אף שהפגיעה כוונה כלפי הנפגעת, היא רשאית להיכנס לנעליה לצורך תביעת ההשבה, ולדרוש ממנחם לשאת בתשלומים שנדרשה ושעתידה להידרש לשלם בעקבות מעשיו.