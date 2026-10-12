התביעה, מסוג שיפוי והשבה, נועדה להשיב למדינה את התגמולים שבהם היא נושאת בעקבות הפגיעה המינית שביצע מנחם. בפרקליטות ציינו כי הסכום הנתבע כולל הן תשלומים שכבר שולמו והן תשלומים הצפויים בעתיד. בכתב התביעה הם תוארו ככאלה ש"נגרעו וכן ייגרעו מן הקופה הציבורית בשל עוולתו של הנתבע".

התביעה, מסוג שיפוי והשבה, נועדה להשיב למדינה את התגמולים שבהם היא נושאת בעקבות הפגיעה המינית שביצע מנחם. בפרקליטות ציינו כי הסכום הנתבע כולל הן תשלומים שכבר שולמו והן תשלומים הצפויים בעתיד. בכתב התביעה הם תוארו ככאלה ש"נגרעו וכן ייגרעו מן הקופה הציבורית בשל עוולתו של הנתבע".

התביעה, מסוג שיפוי והשבה, נועדה להשיב למדינה את התגמולים שבהם היא נושאת בעקבות הפגיעה המינית שביצע מנחם. בפרקליטות ציינו כי הסכום הנתבע כולל הן תשלומים שכבר שולמו והן תשלומים הצפויים בעתיד. בכתב התביעה הם תוארו ככאלה ש"נגרעו וכן ייגרעו מן הקופה הציבורית בשל עוולתו של הנתבע".