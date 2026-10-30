התקשורת האמריקנית דיווחה כי בהנחיית השירות החשאי, האמון על אבטחת נשיא ארה"ב, תוגברה משמעותית ההגנה על אחוזתו הפרטית של דונלד טראמפ בפלורידה והוצבו בה סוללות הגנה אווירית. בתמונות שהופצו ממאר-א-לאגו ניתן לראות שתי מערכות "אוונג'ר", המצוידות בטילי סטינגר, על פלטפורמה צפה באגם הצמוד לאחוזה של הנשיא בפאלם ביץ'. לפי הדיווחים, הסוללות נצפו לראשונה ליד האחוזה ב-23 באוקטובר. סוללה נוספת הוצבה לפי אתר החדשות המקומי Palm Beach Daily News גם בחלקו הדרומי של נמל התעופה הבינלאומי בפאלם ביץ'. בדיווח צוין כי הסוללה הזו נמצאת סמוך לאזור בנמל שבו נוהג לחנות מטוס ה"אייר פורס 1" כשהנשיא מגיע לשם.