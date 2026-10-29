ועדת הבחירות המרכזית השלימה היום (חמישי) את ספירת הקולות, ומהם משתקפת תמונה מורכבת: לאף גוש אין 61. ולמרות זאת, כבר היום החלו ההתייעצויות בגושים, מתוך מטרה להגיע לגביע הקדוש: הרכבת ממשלה ומניעת בחירות חוזרות. איך נראה התהליך, ומתי זה יקרה? ynet מסביר.

( צילום: Maya Levin / AFP )

קודם כל, ועדת הבחירות המרכזית צריכה לפרסם את התוצאות הרשמיות ברשומות. עקרונית, יש לה שמונה ימים לעשות זאת, והמועד האחרון יום רביעי, 4 בנובמבר.

השבעת הכנסת ה-26 תתקיים ביום שלישי 10 בנובמבר, שבועיים אחרי יום הבחירות. אבל המרוץ האמיתי יתחיל עוד לפני כן: כשוועדת הבחירות המרכזית מגישה לנשיא המדינה את תוצאות הבחירות הרשמיות, הוא יחל לזמן למשכנו את נציגי כל הסיעות - וישמע מהם על מי הם ממליצים להרכבת הממשלה.

הרצוג צפוי להתחיל בסבב ההתייעצויות ביום רביעי, ולפי ההערכות זה צפוי להימשך גם ביום חמישי ואולי לגלוש לשישי. על פי החוק, יש לו 7 ימים לקיום ההתייעצויות, לקבלת החלטה ולהטלת המנדט - כלומר עד 11 בנובמבר . ייתכן שהוא יעשה זאת עוד לפני שימלאו 7 הימים.

הנשיא נוהג להטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שהוא בעל הסיכוי הטוב יותר לעשות זאת, ובדרך כלל מדובר במי שיש לו הכי הרבה ממליצים.

למועמד הראשון שקיבל את המנדט יש 28 ימים להציג ממשלה. הנשיא רשאי להאריך את התקופה בעד 14 ימים נוספים. אם המועמד נכשל, הנשיא יכול לבחור באחת משתי אפשרויות: להטיל את המשימה על חבר כנסת אחר, כנראה מועמד הגוש הנגדי, ל-28 ימים - ללא אפשרות הארכה.