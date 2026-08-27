חוג בית שקיימה מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט בדליית אל-כרמל, בהשתתפות ראש השב"כ לשעבר יורם כהן והמועמד הדרוזי האלוף (מיל') קמיל אבו רוקן, ביקש לעסוק בעתיד החברה הדרוזית, בביטחון, בחינוך ובאתגרים החברתיים. אלא שתמונה אחת מהאירוע הציתה ביקורת אחרת: נשים וגברים שישבו בשני צדדים נפרדים, כשביניהם גדר לבנה.
על פי הפרסום מטעם מארגני האירוע, המפגש נערך אתמול בערב במועצה המקומית הדרוזית הגדולה בישראל שעל הכרמל. במהלך חוג הבית התקיימה שיחה עם כהן על המציאות הביטחונית ועל האופן שבו החברה הדרוזית יכולה להשפיע על עתידה.
תמונה שצולמה במהלך המפגש משכה תשומת לב מסיבה שאינה קשורה לסוגיות שעלו לדיון במפגש. בתמונה נראים הגברים יושבים בצד ימין של המתחם, הנשים בצד שמאל, וביניהם מפרידה גדר לבנה. ההפרדה עוררה ביקורת ברשת, בעיקר על רקע העובדה שמפלגת "ישר!" מציגה את עצמה כמפלגה שמבקשת לקדם שוויון ופונה לכלל הציבור הישראלי, שכולל את החברה הדרוזית.
אלא שהפעם השאלה אינה רק מדוע הוצבה הגדר, אלא גם מדוע באותו מרחב פוליטי מתקיימת לכאורה מציאות שונה באירועים אחרים. במקביל לחוג הבית של "ישר!", התקיים בדליית אל-כרמל כנס פוליטי נוסף של המפלגה הדרוזית "ברית אחים", בראשות אל"מ במיל' וג'די סרחאן, ובו לא הייתה כל הפרדה בין נשים לגברים, והמשתתפים ישבו יחד באותו מרחב.
ההשוואה מחדדת את סימן השאלה דווקא סביב האירוע של "ישר!": אם ניתן לקיים חוג בית בחברה הדרוזית, באותו יישוב ובאותו זמן, בלי להפריד בין נשים לגברים - מדוע בחוג הבית של מפלגה שמדגישה את ערך השוויון נבחר דווקא סידור ישיבה בהפרדה מגדרית?
השיח הער ברשתות והביקורת שהופנתה כלפי "ישר!" אינה מתייחסת רק לסידור הכיסאות עצמו, אלא לשאלה הרחבה יותר סביב מקומן של נשים במרחב הציבורי והפוליטי. בעוד המפלגה מתהדרת בשוויון, קשה להתעלם מהפער שבין המסר לבין תמונה שבה נשים וגברים אינם יושבים יחד כמשתתפים שווים באותו מרחב.
שהרזאד חסון, משפטנית, אקטיביסטית, בוגרת תוכנית מנדל ותושבת דליית אל-כרמל, אמרה בתגובה כי זה "מקומם לראות מפלגות שמחזיקות את דגל השוויון והדמוקרטיה מתכופפות ומתאימות את עצמן לנורמות חברתיות שעברו מן העולם במסווה של התאמה תרבותית. אנחנו הנשים הדרוזיות שהצלחנו בכל זירה למעט הזירה הפוליטית, צריכות שאותן מפלגות יפתחו לנו את הדלת, שלא יסכימו להיפגש עם נציגי הדרוזים בלי לשאול איפה הנשים הדרוזיות, אנחנו צריכות שידברו אלינו ללא תיווך, באופן ישיר, שישאלו מה הצרכים שלנו, שלא יניחו בצד את דגל השוויון המגדרי כשהם מבקרים במחוזותינו".
פנינו למפלגת "ישר!" בבקשה לתגובה, אך זו לא נמסרה עד למועד פרסום הכתבה.