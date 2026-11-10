לפחות 12 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בתאונת שרשרת ענקית שאירעה בכביש מהיר במזרח בולגריה. כך הודיעו בצהריים (יום שלישי) הרשויות במדינה, ולדבריהן הסיבה לתאונה היא ככל הנראה ערפל כבד שפגע בראות הנהגים.

התאונה הקשה אירעה ליד העיר ימבול, על כביש A1 המחבר בין הבירה סופיה לעיר הנופש בורגס שלחופי הים השחור. היא אירעה לפי הדיווחים בשני הכיוונים של הכביש, וכ-50 כלי רכב היו מעורבים בה. בתמונות מהזירה נראות מכוניות רבות שחלקן נמחצו לחלוטין או התהפכו, כשברקע הערפל הכבד. באחת התמונות נראות כמה מכוניות שנמחצו בין משאיות גדולות.

תיעוד מרחפן: כך נראית תאונת השרשרת הענקית בבולגריה ( רויטרס )

גלריה זירת התאונה הקשה בבולגריה ( צילום: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL DINEV / AFP )

( צילום: HANDOUT/ SVOBODEN GLAS/ MIHAIL DINEV / AFP )

( צילום: Georgi Manev/Nova TV/Handout via REUTERS )

( צילום: Ivan YANEV / BGNES NEWS AGENCY / AFP / AFP )

שרת הבריאות של בולגריה קטיה איוובקובה אמרה כי עשרה מהקורבנות "נהרגו על המקום" וכי שניים נוספים מתו במהלך הפינוי לבית החולים. לדבריה לפחות 46 פצועים פונו לבתי החולים. מנכ"ל משרד הפנים, ליובומיר ניקולוב, העריך שתאונת השרשרת החלה בהתנגשות בין אוטובוס למשאית בשולי הכביש המהיר, בצד המוביל לבורגס.

טודור מישינב, בכיר במשרד הפנים הבולגרי, אמר לערוץ NOVA TV כי כמה בני אדם נלכדו במכוניותיהם. "בשלב זה, העדיפות היא למבצע החילוץ. לאחר השלמתו יינקטו הצעדים הפרוצדורליים ופעולות החקירה", הוא אמר.