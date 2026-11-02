מפגינים בודדים, תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפגינו אמש (ראשון) מחוץ לביתו של יו"ר מפלגת ישר! ח"כ גדי איזנקוט. אחד מהם אף קרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות "בוגד" הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום, על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה בליכוד לתוצאות הבחירות. בנו של הרמטכ"ל לשעבר, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל כידוע בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023.

מפגינים בודדים, תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפגינו אמש (ראשון) מחוץ לביתו של יו"ר מפלגת ישר! ח"כ גדי איזנקוט. אחד מהם אף קרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות "בוגד" הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום, על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה בליכוד לתוצאות הבחירות. בנו של הרמטכ"ל לשעבר, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל כידוע בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023.

מפגינים בודדים, תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפגינו אמש (ראשון) מחוץ לביתו של יו"ר מפלגת ישר! ח"כ גדי איזנקוט. אחד מהם אף קרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות "בוגד" הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום, על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה בליכוד לתוצאות הבחירות. בנו של הרמטכ"ל לשעבר, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל כידוע בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023.

"רצחת את הבן שלך". הצעקות מחוץ לבית איזנקוט, ששכל את בנו גל

"רצחת את הבן שלך". הצעקות מחוץ לבית איזנקוט, ששכל את בנו גל