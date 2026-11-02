מפגינים בודדים, תומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הפגינו אמש (ראשון) מחוץ לביתו של יו"ר מפלגת ישר! ח"כ גדי איזנקוט. אחד מהם אף קרא במגפון: "רצחת את הבן שלך, בוגד!". לקריאות "בוגד" הצטרפו מפגינים נוספים שנכחו במקום, על רקע קמפיין הדה-לגיטימציה בליכוד לתוצאות הבחירות. בנו של הרמטכ"ל לשעבר, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט, נפל כידוע בקרב ברצועת עזה בדצמבר 2023.
יו"ר הדמוקרטים, האלוף במיל' יאיר גולן, הגיב על הסרטון המזעזע וכתב: "אמש, אנשיה של מכונת הרעל של נתניהו הגיעו לביתו של שותפי, גדי איזנקוט, וצעקו לעברו שהוא רצח את בנו. את הבן שלו. זה הרעל שנתניהו ואנשיו מפיצים. אין גבול שהם לא יחצו ואין תחתית שהם לא יגיעו אליה. זו מורשת נתניהו, זו המדיניות היחידה שתיזכר שהשאיר אחריו".
הוא הוסיף: "אני מחזק את חברי גדי איזנקוט מול המתקפה הנוראה הזאת. בקרוב נקים ממשלה חדשה, נשים סוף לשלטון ההסתה ונחזיר לישראל שיח ציבורי שיש בו אחריות, גבולות וכבוד אנושי".
בתוך כך, המגעים בתוך גוש השינוי נמשכים, ויו"ר הדמוקרטים ייפגש הבוקר עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.
איזנקוט עסוק בינתיים בגיבוש רשימת הממליצים שלו לקראת ההתייעצויות בבית הנשיא, שיחלו ביום רביעי. מפלגת ביחד בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיעה אתמול שתמליץ לנשיא על איזנקוט כמועמד להרכבת הממשלה. בגוש השינוי מעריכים שגם הדמוקרטים ימליצו על איזנקוט.
מי שעדיין לא התבטא בנושא, גם בשיחות הסגורות של ראשי גוש השינוי, הוא יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן.