קנס תקדימי בסך 15 אלף שקלים הוטל על רוכב אופנוע ים ששט ב כינרת מעל המהירות המותרת ובאופן מסוכן. לפי כתב האישום, במשך כמה ימים בחודש יוני האחרון הנאשם השיט את האופנוע במהירות העולה על 5 קשרים תוך ביצוע תמרון מסוכן, קרוב לקו השפל, במרחק של כ-15 מטרים מהחוף.

גלריה רוכב אופנוע ים מתמרן באופן מסוכן בכינרת ( צילום: איגוד ערים כינרת )

( צילום: איגוד ערים כינרת )

הנאשם הרכיב אדם נוסף על האופנוע וקשר אליו אבוב, ועליו שני אנשים. הוא עבר בנסיעה את קו ה-300 מטרים מהחוף, תוך הגברת מהירות וביצוע תמרונים מסוכנים שסיכנו הן את הנוסעים והן את הרוחצים בחוף. בית משפט השלום בטבריה גזר כאמור על הנאשם קנס בסך 15 אלף שקלים או 75 ימי מאסר תמורתו, ו-5,000 שקלים על תנאי, כהתחייבות להימנעות הנאשם מלעבור עבירה לפי הסעיפים בהם הורשע, למשך שלוש שנים.

אריק טל, מנהל יחידת פיקוח ואכיפה באיגוד ערים כינרת, מסר כי האיגוד "יפעל באפס סובלנות כנגד עבריינים המפירים את תקנות הנמלים (בטיחות השיט), בהתנהלות המסכנת את הרוחצים בכינרת, לרבות העברת תיעודי עבירות לתובעת האיגוד והגשת כתבי אישום שיביאו לקנסות כבדים כמו במקרה זה". טל ציין עוד כי החל מחודש יוני השנה הוחמרה מדיניות האכיפה, לרבות הכפלת המרחק מקו שפל המים, המאפשר הגשת כתב אישום עקב עבירה על תקנות בטיחות השיט 68 א' ו-68 ב' ממרחק של 50 מטר למרחק של 100 מטר.

יצחק גביש, סגן מנהל יחידת הפיקוח והאכיפה של איגוד ערים כינרת, ציין: "התמודדנו עם מאות עבירות בטיחות השיט במהלך עונת הרחצה הזו ובהן עשרות אירועים חמורים. למשל, שיט בסמוך לחופי רחצה מוכרזים תוך סיכון ממשי למתרחצים במים ולכלי שיט נוספים. התמודדנו גם עם שייטים שיכורים שטופלו על ידי המשטרה וטיפלנו במאות אירועים של בריונות וסדר ציבורי לאורך העונה".