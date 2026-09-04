אזרחית ישראלית בת 80 שהגיעה לחופשה עם בני משפחתה בפריז - עברה סיוט מזעזע. אדם פרץ לחדר שלה במלון, בשעה 3 לפנות בוקר, והחל להכות אותה באכזריות. היא צעקה לעזרה וקרובי משפחתה שמעו והגיעו לחדר. המשטרה הוזעקה למקום והאיש נעצר.

אזרחית ישראלית בת 80 שהגיעה לחופשה עם בני משפחתה בפריז - עברה סיוט מזעזע. אדם פרץ לחדר שלה במלון, בשעה 3 לפנות בוקר, והחל להכות אותה באכזריות. היא צעקה לעזרה וקרובי משפחתה שמעו והגיעו לחדר. המשטרה הוזעקה למקום והאיש נעצר.

אזרחית ישראלית בת 80 שהגיעה לחופשה עם בני משפחתה בפריז - עברה סיוט מזעזע. אדם פרץ לחדר שלה במלון, בשעה 3 לפנות בוקר, והחל להכות אותה באכזריות. היא צעקה לעזרה וקרובי משפחתה שמעו והגיעו לחדר. המשטרה הוזעקה למקום והאיש נעצר.

האישה הובהלה לבית חולים כשפניה שותתות דם והיא מבולבלת מאוד. במהלך היום עברה בדיקות והתברר כי יש לה שברים בפנים והיא צריכה לעבור ניתוח. בכוונת המשפחה להטיס אותה לארץ כדי שתעבור אותו בישראל. המשפחה פנתה לשגרירות ישראל והייתה בקשר עם הקונסולית בפריז.

האישה הובהלה לבית חולים כשפניה שותתות דם והיא מבולבלת מאוד. במהלך היום עברה בדיקות והתברר כי יש לה שברים בפנים והיא צריכה לעבור ניתוח. בכוונת המשפחה להטיס אותה לארץ כדי שתעבור אותו בישראל. המשפחה פנתה לשגרירות ישראל והייתה בקשר עם הקונסולית בפריז.

האישה הובהלה לבית חולים כשפניה שותתות דם והיא מבולבלת מאוד. במהלך היום עברה בדיקות והתברר כי יש לה שברים בפנים והיא צריכה לעבור ניתוח. בכוונת המשפחה להטיס אותה לארץ כדי שתעבור אותו בישראל. המשפחה פנתה לשגרירות ישראל והייתה בקשר עם הקונסולית בפריז.