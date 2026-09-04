אזרחית ישראלית בת 80 שהגיעה לחופשה עם בני משפחתה בפריז - עברה סיוט מזעזע. אדם פרץ לחדר שלה במלון, בשעה 3 לפנות בוקר, והחל להכות אותה באכזריות. היא צעקה לעזרה וקרובי משפחתה שמעו והגיעו לחדר. המשטרה הוזעקה למקום והאיש נעצר.
האישה הובהלה לבית חולים כשפניה שותתות דם והיא מבולבלת מאוד. במהלך היום עברה בדיקות והתברר כי יש לה שברים בפנים והיא צריכה לעבור ניתוח. בכוונת המשפחה להטיס אותה לארץ כדי שתעבור אותו בישראל. המשפחה פנתה לשגרירות ישראל והייתה בקשר עם הקונסולית בפריז.
בנה של הישראלית אמר: "האיש פרץ לחדר שלה ב-3 לפנות בוקר והתחיל לתת לה בוקסים לפנים. הוא לא אמר כלום. אמא שלי צעקה לעזרה ורק אז זה נפסק. אנחנו לא יודעים מה המניע". מבדיקת הקונסולית בפריז, התברר שמדובר באדם שיכור שלא ידע בכלל שהיא ישראלית. למיטב ידיעתנו - אמרו גורמים שמעורים בנושא - אין חשד לאנטישמיות.