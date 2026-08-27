הפרקליטות הגישה שני כתבי אישום נגד תאופיק אבו ג'רדוד, בן 38 ממהיישוב הבדואי ביר הדאג' שבנגב, בגין ייבוא של שישה אקדחים וסמים מירדן באמצעות רחפנים. לפי האישום, אבו ג'רדוד ניסה להבריח אקדחים והגיע עם אדם נוסף לאזור הגבול עם ירדן. עבור כלי הנשק שילם הנאשם 30 אלף שקל. כוח צה"ל זיהה את הרחפן וסיכל את ייבוא האקדחים. כמה חודשים לאחר מכן ניסה לייצא סמים מישראל לירדן באמצעות רחפן דרך הגבול במצפה רמון. בעקבות שיבושי קליטה הוטל ניסיון ההברחה. במקרה אחר אותר הנאשם ברכב באזור מצפה רמון, כשברשותם כ-19.8 ק"ג חשיש, שני רחפנים, רחפן נוסף ששימש לסריקה, סוללות, שלט ומכשירי איתור.