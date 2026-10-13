עזרו לפצועים - מול מראות קשים: יאיר פרנקנטל בן ה-15, מתנדב נוער במד"א, היה בין התלמידים שנפצעו ב פיצוץ הנפל בגבול הצפון - ועדיין עזר לחבריו שנפגעו. "הדרכתי את חברו של אחי הקטן, שגם היה בטיול ונפצע מהרסיסים, כיצד לטפל בו - כדי שאוכל להתפנות לעזור למי שנפצע קשה יותר", נזכר.

העדות של יאיר פרנקנטל ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )





"אחרי הפיצוץ הגדול ששמעתי הרגשתי שגם אני נפצעתי, אבל התחלתי מיד לבדוק מי זקוק לעזרה רפואית כדי שאוכל לסייע מהידע שצברתי בקורס עזרה ראשונה שעברתי כמתנדב נוער במד"א", המשיך. "הנערים האחרים התקשרו למוקד החירום של מד"א ואני התחלתי להעניק טיפול רפואי לאחד הנערים שנפצע קשה מאוד. הבחנתי שהוא ללא דופק וללא נשימה, לכן ביצעתי בו פעולות החייאה עד שהכונן של מד"א הגיע".

לדבריו, "אני נפצעתי קל משני רסיסים שחדרו לרגל ולכתף שלי. אני מרגיש טוב ואני שמח שאני משתחרר הביתה כבר היום".

דוד ראדקו, חובש מתנדב ביחידת האופנועים של מד"א ומורה במקצועו, סיפר גם הוא על השתלשלות האירועים של התקרית הקשה אתמול, שבמהלכה נהרג תלמיד כיתה ט' יאיר וילנסקי . "התחלתי מיד במיון הנפגעים ובעצירת הדימומים שלהם. למרות המראות הקשים והמצוקה הנערים שיתפו איתי פעולה בצורה יוצאת דופן", שיתף. "כל אחד ניסה לעזור לחבר שלו ככל יכולתו, היו כאלה שאפילו ביצעו חסמי עורקים לחבריהם כדי לעצור את הדימום".

גלריה הנפל שהתפוצץ

ראדקו, תושב קריית שמונה בן 29, היה הראשון שהגיע לזירה. "כשחזרתי מהעבודה מוקד החירום של מד"א הזניק אותי לאירוע ומיד נסעתי לכיוון. הדרך לפצועים הייתה מסובכת מבחינת תנאי השטח, אך עשיתי כל שביכולתי כדי להגיע במהירות. כבר ממבט ראשוני זאת הייתה נראית זירה קשה מאוד - הפצועים היו פזורים לאורך הציר, חלקם החזיקו את חבריהם הפצועים וניסו לסייע להם. בהמשך הציר ראיתי את הפצועים הקשים יותר", שיחזר.

"המקרה הזה יושב אצלי על נקודה די רגישה", סיפר. "אני בעצמי עובד כמחנך בתיכון של כיתה י', ולהגיע לאירוע כזה גורם לך לחשוב על הנערים הפצועים כאילו היית המורה שלהם - וכמובן שלא במודע ישר שמתי את עצמי בנעליים של המורים שהיו בטיול הזה".