הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הערכת מצב וסקירה מבצעית בפיקוד המרכז, יחד עם מפקד הפיקוד , אלוף אבי בלוט, ומפקדים נוספים. זמיר אמר במהלך ביקורו כי "לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. תגברנו את הסד"כ בכלל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה. צה"ל במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל". עוד הוא אמר: "אנחנו נמצאים בתקופת המסיק. צה"ל ימשיך לפעול על מנת לאפשר את קיום המסיק, תוך שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחונן של כלל האוכלוסיות במרחב".