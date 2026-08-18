כלי תקשורת בבריטניה וביוון מדווחים היום (ג') כי בני זוג בריטים שנישאו לאחרונה נהרגו אמש בהתרסקות מסוק באי היווני סיפנוס – במהלך טיול ירח הדבש שלהם. באסון נהרג גם הטייס היווני.

אסון בירח הדבש: תיעוד התרסקות המסוק באי היווני סיפנוס

גלריה אלכסנדר קרומי ומארי אברט, שנהרגו באסון ההתרסקות בירח הדבש שלהם

האסון אירע אמש בסביבות השעה 18:00 (שעון מקומי) באי סיפנוס, אי קטן בקבוצת האיים הקיקלאדיים של יוון שבו אוכלוסייה של פחות מאלף איש, אשר נחשב ליעד תיירותי. לפי הדיווחים בני הזוג שנהרגו, אלכסנדר קרומי ומארי אברט – שהיו כבני 30 והתגוררו בלונדון – הגיעו לאי מאזור אתונה במסוק פרטי מסוג "בל 206", וההתרסקות אירעה דקות לפני הנחיתה המתוכננת. בעיתון היווני "קתימריני" דווח שהמסוק התרסק ממש מטרים ממנחת המסוקים שבו היה אמור לנחות.

רגעי ההתרסקות תועדו בסרטון ממצלמת אבטחה שפורסם על ידי כמה כלי תקשורת בריטיים, ובו נראה המסוק מסתחרר לפני שהוא צולל לקרקע – כשלאחר מכן עמוד עשן גדול מיתמר באוויר. בתקשורת היוונית דווח כי טייס המסוק שנהרג כאמור גם הוא, יורגוס ראיקוס בן ה-55, עוד הספיק להודיע לרשויות שם על כוונתו לנחות – אבל לאחר אותה הודעה הייתה "דממת רדיו מסתורית" לכמה שניות. תושבים באזור העידו בנוסף כי לפני ההתרסקות הם שמעו רעש חריג הבוקע מהמסוק.

העשן שהיתמר מזירת ההתרסקות אמש ( צילום: Giuseppe/via REUTERS )

העשן בזירת האסון. "לא נשאר שם כלום" ( צילום: Handout via REUTERS. )

( צילום: Handout via REUTERS )

מנוליס פונטולאקיס, סגן ראש עיריית האי סיפנוס, אמר לתקשורת המקומית כי בזירת ההתרסקות "לא נשאר כלום" וכי בתוך שרידי המסוק אותרו שתי גופות חרוכות, כשהגופה השלישית אותרה כמה מטרים משם. "המסוק חווה תקלה מכנית באוויר. התושבים אומרים שהוא השמיע רעש חזק ומשונה, כמו של כלי טיס צבאיים", אמר פונטולאקיס. ראש העירייה מריה נדאלי תיארה מצדה את האירוע כ"מזעזע" והוסיפה: "אנחנו המומים ומנסים להתמודד, יחד עם הגורמים המתאימים, עם השלכות האירוע".

שריפה שפרצה בזירה כובתה בהמשך על ידי צוותי כיבוי שהוזעקו לשם, וכעת הרשויות ביוון חוקרות את נסיבות ההתרסקות. הטייס שנהרג היה כאמור לפי הדיווחים קצין לשעבר בחיל האוויר היווני, והיה לו ניסיון רב, בין היתר בהטסת מסוקי "צ'ינוק" צבאיים. הוא היה נשוי ואב לשלושה, ואת עבודתו בחברה הפרטית שמספקת שירותי מסוקים פרטיים הוא החל רק לפני כחודשיים.

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