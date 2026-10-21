ב-1 בנובמבר יחל שלב חקירת העדים במסגרת בירור האזהרות האישיות של ועדת החקירה הממלכתית לעניין הצוללות וכלי השיט. הוועדה, נזכיר, שלחה מכתבי אזהרה אישיים לחמישה גורמים: בנימין נתניהו, משה (בוגי) יעלון, יוסי כהן, רם רוטברג ואבנר שמחוני. נתניהו צפוי למסור את עדותו ב-7 בדצמבר.

נתניהו ( צילום: אלעד גרשגורן )

לפי הודעת הוועדה שנמסרה הבוקר, בחודשים נובמבר ודצמבר מתוכננות להישמע עדויות גם של נתניהו, וגם של הרמטכ"ל אייל זמיר - שאינו חשוד בפרשה. עדות נוספת תישמע מפי נשיא המדינה לשעבר ראובן רובי ריבלין.

הדיונים צפויים להתנהל בדלתיים סגורות.

זו רשימת העדים המלאה: מר אבנר שמחוני, תא"ל (במיל') אבריאל בר יוסף, תא"ל (במיל') אגאי יחזקאל, אל"מ (במיל') אדיר אהרון, מפקד חיל הים אלוף אייל הראל, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, אלוף (במיל') אליהו שרביט, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אל"מ (במיל') דודי יוסף, אלוף (במיל') דן הראל, אל"מ (במיל') חיים בלומנבלט, מר יוסי כהן, מר יעקב הדס-הנדלסמן, תא"ל (במיל') פרופ' יעקב נגל, אלוף (במיל') יעקב עמידרור, תא"ל (במיל') ירון לוי, רא"ל (במיל') משה (בוגי) יעלון, תא"ל (במיל') משה (שיקו) זאנה, אלוף (במיל') עמוס גלעד, הנשיא העשירי ראובן (רובי) ריבלין, אלוף (במיל') רם רוטברג, תא"ל (במיל') שמואל צוקר ותא"ל (במיל') ד"ר ששון חדד.

פרשת הצוללות, שנחשפה בתוכנית "המקור", עוסקת ברכש צוללות וספינות מלחמה מגרמניה, ובהאשמות על הטיית מכרזים, ניגודי עניינים ותשלומי שוחד לגורמי מפתח במערכת הציבורית והצבאית כדי לקדם עסקאות במיליארדי שקלים. במרכזה עומדות הטענות כי שיקולים כלכליים של מתווכים ושל תאגיד הייצור טיסנקרופ חדרו לתוך לב ההחלטות הרגישות ביותר של ישראל, על חשבון שיקולים מקצועיים וביטחוניים.

ברקע הפרשה שתי עסקאות ענק בין ישראל לטיסנקרופ: רכישת שלוש צוללות חדשות בהיקף של כ-1.5 מיליארד יורו, ורכישת ספינות הטילים מדגם סער 6 בכ-430 מיליון אירו - לאחר ביטול מכרז בינלאומי ומעבר למשא ומתן ישיר עם המספנות הגרמניות. סביב העסקאות נבדקו רכישת הצוללת אח"י דרקון, ההחלטה על הרחבת צי הצוללות בניגוד לעמדת גורמים ביטחוניים, התנפחות המפרטים של ספינות סער 6, וגם האישור השנוי במחלוקת שנתנה ישראל לגרמניה למכור למצרים צוללות דומות - מהלך שעורר חשש לפגיעה ביתרון הצבאי האיכותי של ישראל.

במהלך חקירת הפרשה, נציג חברת טיסנקרופ דאז מיקי גנור חתם על הסכם עד מדינה והפליל את עצמו ואת יתר המעורבים בתיק בעבירות שחיתות. במאי 2021 הוגשו כתבי אישום נגד כמה אנשים שעסקו בפרשה, בהם גם גנור עצמו בגין שוחד.