לוחם צה"ל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רחיפה בעיר מדיין שבקולומביה. התאונה התרחשה אתמול סביב השעה 12:00 (שעון מקומי) בצהריים, לאחר שמצנח הרחיפה שבו טס צלל והתרסק על אחד הצוקים באזור. הנהג שהטיס את המצנח, אזרח קולומביה, נפצע באורח קשה.
לפי הדיווחים בקולומביה, המצנח התרסק ככל הנראה בשל תנאי מזג האוויר, כשבשלב מסוים איבד שליטה והתרסק באזור מיוער. כוחות הצלה וכיבוי אש הגיעו למקום כדי לחלץ את גופתו של הישראלי, שנהרג במקום, ולהעביר את הנהג לטיפול רפואי בבית חולים.
לדברי עדי ראייה, בטרם אירע האסון נרשמו רוחות עזות באזור. סוכני יחידת החקירות של התביעה הכללית (CTI) הגיעו לזירה כדי לבצע בדיקה משפטית של גופת הישראלי, שהיה בטיול הגדול, ובמקביל החלו באיסוף ראיות הקשורות לאירוע. בין היתר, הרשויות ערכו בדיקה בבית העסק שהשכיר את מצנח הרחיפה ומצאו כי כל המסמכים שלו תקינים וכחוק. למרות שהעסק לא ייסגר, ייערכו החקירות הנדרשות כדי להבהיר את נסיבות המקרה.
עם קבלת הידיעה, שליח חב"ד בעיר - הרב לוי ונונו - פעל בשיתוף פעולה הדוק עם שגרירות ישראל מול הרשויות המקומיות, כדי לזרז את ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים ולהבטיח את השבת ארונו לקבורה בארץ ישראל בהקדם.