לדברי עדי ראייה, בטרם אירע האסון נרשמו רוחות עזות באזור. סוכני יחידת החקירות של התביעה הכללית (CTI) הגיעו לזירה כדי לבצע בדיקה משפטית של גופת הישראלי, שהיה בטיול הגדול, ובמקביל החלו באיסוף ראיות הקשורות לאירוע. בין היתר, הרשויות ערכו בדיקה בבית העסק שהשכיר את מצנח הרחיפה ומצאו כי כל המסמכים שלו תקינים וכחוק. למרות שהעסק לא ייסגר, ייערכו החקירות הנדרשות כדי להבהיר את נסיבות המקרה.