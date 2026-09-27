שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. בעוד כשבוע ימלאו שלוש שנים למתקפת הפתע האכזרית של חמאס, ומועצת אוקטובר, שמאגדת בתוכה משפחות שכולות ושורדי שבי, הכריזה הבוקר (ראשון) על פעולות המחאה הצפויות כולל דקת דומייה שתחל ב-6:29, שיירות, עדויות וכינוס בכיכר החטופים.

גלריה כיכר החטופים בציון 1,000 ימים לטבח. לפני כחודשיים ( צילום: מוטי קמחי )

טקס הזיכרון הלאומי ייערך בפארק גני יהושע בחסות ארגון "כולנו". הוא יונחה על ידי שורד השבי אלי שרעבי ששכל את משפחתו וישודר בכמה מוקדים בארץ כולל בכיכר החטופים. האירועים יתפרסו למשך שבוע, וייפתחו במוצאי שמחת תורה, במוצ"ש הקרוב ב-3 באוקטובר, באירוע פתיחת תערוכת הזיכרון "החלל שנשאר" במרכז פרס לשלום ולחדשנות.

אלו האירועים המרכזיים שמתוכננים:

ביום רביעי, 7 באוקטובר, יתקיימו ברחבי הארץ שורה של פעולות זיכרון ומחאה בהשתתפות משפחות מועצת אוקטובר ובשיתוף ארגונים אזרחיים. בין הפעולות המתוכננות: דקת דומייה בשעה 06:29 ואחריה דבר משפחות מועצת אוק' ומיצגים והפגנות מחאה בקיסריה, ירושלים, שער הנגב ועשרות מוקדים ברחבי הארץ.

בשעה 7:00 ימחו חברי המועצה ופעילים מחוץ לבתיהם של השרים שהיו חלק מהממשלה ב-7.10, בפעולות שאותן הגדירה המועצה כ"השכמה" כחלק מטקסי זיכרון שייערכו מחוץ לבתים.

בשעה 07:10 תצא שיירת "נתיב המפקיר" מקיסריה לתל-אביב. בשעה 08:30 תחל הפגנת מחאת הנשים מהפקרה לאחריות ובה מיצג מרכזי בחוף טרומפלדור בת"א.

בשעה 10:00 שיירות נוספות יצאו מהצפון, הדרום והמרכז לטקס ביער בן שמן. החל מהשעה 11:00 ואילך - משפחות מועצת אוקטובר ישתתפו באזכרות ובאירועי הזיכרון ביישובי העוטף וברחבי הארץ.

כשעה מאוחר יותר, ב-12:00 מתכננים מועצת אוקטובר וגופי המחאה לקיים עצירת זיכרון בת דקה ברחבי הארץ בבתי חולים, חברות הייטק, מסעדות וארגונים רבים. באותה שעה אף תיפתח תערוכת "החלל שנשאר" עם פריטי עשרות מנרצחי ה-7.10 במרכז פרס לשלום וחדשנות ביפו.

לצד זאת, ייתכן שכפי שהתרחש בשנתיים האחרונות - גופי המחאה יבקשו להביע את מחאתם בפעולות פתע במהלך היום.

"אסור שיהפוך לעוד תאריך בלוח השנה"

בשעות הערב, האירועים יימשכו כאשר החל מהשעה 18:00 יתקיימו הפגנות מחאה בחיפה, עפולה, צומת צמח, צומת ראש פינה ומוקדים נוספים. בשעה 19:30 תחל לפעול במה פתוחה לעדויות בצומת הקשתות/שער הנגב. כל אלו כמובן יובילו לטקס המשפחות המרכזי שיחל בשעה 21:00 בגני יהושע בת"א ויוקרן במוקדים ברחבי הארץ.

"אסור לטשטש את הזיכרון", אלי שרעבי





ממועצת אוקטובר נמסר: "שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אסור שהיום הזה יהפוך לעוד תאריך בלוח השנה. מאחורי המספרים יש אנשים, משפחות וחיים שלמים שנגדעו, ומאחורי האסון עדיין נמצאות שאלות שהציבור הישראלי ראוי לקבל עליהן תשובות".

"שבוע ה-7.10 נועד לזכור את מי שאיבדנו ואת כל מי שנפגעו, לתת מקום למשפחות ולדרוש שהזיכרון, האחריות והחובה להגיע לחקר האמת לא ייעלמו מסדר היום הציבורי. אנחנו מזמינים את אזרחי ישראל לעצור, להגיע, להקשיב ולהצטרף לדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית מיד עם הקמת הממשלה הבאה".

אריאל ביבס ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

לוח האירועים המלא, מיקומי הפעולות ופרטים נוספים יפורסמו בימים הקרובים. במוצאי השבת הקרובה, כאמור, יתקיים אירוע סגור בנוכחות מאות משפחות שכולות, שורדי שבי, חטופים ותושבי העוטף לפתיחת התערוכה "החלל שנשאר" והכרזה על אירועי שבוע ה-7.10 שייפתחו מיד לאחר מכן.

"התערוכה, שתיפתח לקהל הרחב החל מ-4 באוקטובר, תציג עשרות חפצים אישיים של נרצחים, נופלים, חטופים חללים ותושבי העוטף, ותיקח את המבקרים למסע בעקבות החיים שהיו כאן עד בוקר 7 באוקטובר והחלל שנותר אחריהם", נמסר בהודעה.

בין המוצגים בתערוכה: אופני האיזון של אריאל ביבס ז"ל, הכומתה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל, הסטטוסקופ של הפרמדיקית עמית מן ז"ל, כלי הנגינה של יגב בוכשטב ז"ל, המצלמה של צלם ynet ו"ידיעות אחרונות" רועי עידן ז"ל ופריטים אישיים נוספים.

תיפתח תערוכה שתציג חפצים אישיים של נרצחים. צלם ynet ו"ידיעות אחרונות" רועי עידן ז"ל ( צילום: שי מכלוף )

התערוכה תיפתח בדגל ישראל מקורי מ-7 באוקטובר, שרוף וקרוע מהקרבות, ותסתיים בדגלים שבהם התעטפו החטופים מתן צנגאוקר ומתן אנגרסט עם שובם מן השבי. בסיום המסלול יוצב גם "קיר השאלות", שבו יוכלו המבקרים לכתוב את השאלות שלדעתם חייבות להיחקר במסגרת ועדת חקירה ממלכתית.

במהלך השבוע יעלה ברשתות החברתיות גם פרויקט הזיכרון "אל תשכחו אותם", בהובלת הילה אביר, אחותו של לוטן אביר ז"ל שנרצח במסיבת הנובה. במסגרת הפרויקט חיברה מועצת אוקטובר בין 14 אנשי תרבות, שחקנים ויוצרים לבין 14 משפחות ששכלו את יקיריהן ב-7 באוקטובר.