מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, החליט בצעד חריג להדיח מתפקידו את מפקד תחנת חולון, ניצב משנה אליעד לנקרי. כך הודיעה המשטרה היום (שלישי). ההחלטה, לטענת גורמים במשטרה, הגיעה "בעקבות כשלים מקצועיים וניהוליים שהתגלו בתפקוד התחנה".
לפי הודעת המשטרה, ההחלטה התקבלה לאחר ביקורת שנערכה במחוז שעליו מפקד ניצב סרגרוף, שבמהלכה עלו "ליקויים הנוגעים בין היתר לתוכנית העבודה של התחנה, להתנהלותה ולתפקודו של מפקד התחנה". גורמים במחוז תל אביב הדגישו כי "ההחלטה התקבלה על רקע מקצועי בלבד".
ממשטרת ישראל נמסר: "לאור פערים וכשלים מקצועיים שעלו בתחנה ברמה הניהולית, המליץ מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף לסיים לאלתר את תפקידו של מפקד תחנת חולון".