מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, החליט בצעד חריג להדיח מתפקידו את מפקד תחנת חולון, ניצב משנה אליעד לנקרי. כך הודיעה המשטרה היום (שלישי). ההחלטה, לטענת גורמים במשטרה, הגיעה "בעקבות כשלים מקצועיים וניהוליים שהתגלו בתפקוד התחנה".

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, החליט בצעד חריג להדיח מתפקידו את מפקד תחנת חולון, ניצב משנה אליעד לנקרי. כך הודיעה המשטרה היום (שלישי). ההחלטה, לטענת גורמים במשטרה, הגיעה "בעקבות כשלים מקצועיים וניהוליים שהתגלו בתפקוד התחנה".

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, החליט בצעד חריג להדיח מתפקידו את מפקד תחנת חולון, ניצב משנה אליעד לנקרי. כך הודיעה המשטרה היום (שלישי). ההחלטה, לטענת גורמים במשטרה, הגיעה "בעקבות כשלים מקצועיים וניהוליים שהתגלו בתפקוד התחנה".