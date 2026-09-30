הרשויות במחוז האוטונומי-למחצה פונטלנד שב סומליה הודיעו אמש (יום ג') כי הצליחו לחלץ את מכלית הנפט החטופה MT Honour 25 שעליה השתלטו פיראטים סומלים לפני קרוב לחצי שנה, אך בטרם הושלם מבצע החילוץ רצחו הפיראטים חמישה מאנשי הצוות. ככל הידוע מדובר במקרי הרצח הראשונים של חטופים בידי פיראטים סומלים זה יותר מעשור, והם מעוררים חשש לגבי המשך פעילותם של שודדי הים מול חופיה של מזרח אפריקה.

גלריה תיעוד של החטופים על המכלית MT Honour 25. הקפטן דיווח: "אין לנו מי שתייה, מזון ותרופות"

האזור שבו נחטפה המכלית היה יעד מרכזי לפעילות של פיראטים סומלים בשנים 2008 עד 2014: בגל הפיראטיות של אותן שנים חטפו פושעים שיצאו מסומליה הענייה עשרות כלי שיט בכל שנה במפרץ עדן ובמערב האוקיינוס ההודי, ורבות מהן שוחררו רק בתמורה לכופר ששילמו להם חברות ספנות או מדינות. גל הפיראטיות ההוא שיבש את אחד מנתיבי השיט העמוסים בעולם ועלה לכלכלה העולמית מיליארדי דולרים. הוא דעך ונפסק רק כשמדינות העולם הקימו כוח ימי מיוחד שנשלח לסייר באזור ולהגן על אוניות הסוחר.

בחודשים האחרונים ניכרת התגברות מחודשת של פעילות הפיראטים ממזרח לאפריקה, ומומחים קושרים אותה בין השאר להשלכות המלחמה באיראן, ובהן עליית מחירי הנפט, שהפכה את המכליות ליעדים אטרקטיביים במיוחד. המכלית MT Honour 25 שדבר חילוצה ומעשי הרצח שבוצעו עליה נודעו אתמול נחטפה ב-21 באפריל כששטה עם דגל פלאו כ-30 מייל ימי מחופי פונטלנד ועל סיפונה 17 אנשי צוות. היא הייתה אז בדרכה מעומאן לסומליה, ונשאה כ-18,500 חביות של מוצרי נפט.

אמש הודיע משרד ההסברה של פונטלנד כי במבצע חילוץ שוחרר כלי השיט ונלכדו 16 פיראטים, אבל לפני תחילת המבצע רצחו הפיראטים חמישה מאנשי הצוות – שלושה מפקיסטן, אחד ממיאנמר ואחד מהודו. עוד ארבעה אנשי צוות – שלושה פקיסטנים והודי – נפצעו.

אות חיים מצולם מאנשי הצוות בקיץ האחרון. החוטפים דרשו כופר של 3 מיליון דולר

במהלך תקופתם בשבי הפיראטים פרסמו אנשי הצוות של המכלית כמה פניות מצולמות ומוקלטות, ובהן סיפרו שאזלו על הסיפון מי השתייה הנקיים, המזון והתרופות. באחת מהן אמר רב החובל שמצבם קריטי ושכמה מאנשיו חלו באורח קשה. בני משפחותיהם של החטופים הפקיסטנים טענו שמחלוקת על זהות בעלי הספינה מעכבת את שחרורם. לפי דיווחים בפקיסטן, הפיראטים דרשו תחילה כופר של 3 מיליון דולר, ובהמשך הורידו את הדרישה ל-1.9 מיליון ולאחר מכן למיליון דולר. בסך הכול הוחזקה MT Honour 25 בידי הפיראטים 161 ימים.

אמש הודיע כוח השיטור הימי של פונטלנד כי חילץ גם מכלית נפט בשם MT Eureka שנחטפה במאי, לאחר שחוטפיה נמלטו עם התקרבות השוטרים לכלי השיט. שני החילוצים הללו באים אחרי שבשבוע שעבר כבר הצליח כוח השיטור לחלץ מידי פיראטים סומלים את המכלית Sibu 1, שנחטפה באוגוסט. המבצעים האחרונים מעלים לחמישה את מספר כלי השיט ששוחררו מתוך שש ספינות שהוחזקו בידי פיראטים מול חופי סומליה נכון לסוף אוגוסט.

( צילום: AP )

לפי ניתוח של נתוני הלשכה הימית הבינלאומית (IMB) שפורסם באוגוסט, היקף הפעילות הפיראטית מול סומליה הוא כעת הגבוה ביותר זה עשור: ב-2024 נרשמו שמונה תקריות וב-2025 חמש, ואילו בשבעת החודשים הראשונים של 2026 לבדם נרשמו 13. את הגל פתחו שלוש חטיפות של כלי שיט שבוצעו בתוך שישה ימים בלבד בסוף אפריל. "מבצע אטלנטה", הכוח הימי של האיחוד האירופי, מעריך שכמה קבוצות פיראטים פועלות באזור ושהן מפגינות יכולת גוברת לקיים מבצעים מתואמים.