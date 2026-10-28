21.4% מהקולות מספרו (1.2 מיליון). הליכוד מוביל עם 23.4%, ישר! 15.7%, ביחד 8.5%, ישראל ביתנו 6.7%, יהדות התורה 6.6%, הרשימה המשותפת 6.5%, עוצמה יהודית 6.3%, הדמוקרטים 5.8%, ש"ס 5.8%, הציונות הדתית 5.8%, רע"ם 3.2%, המילואימניקים 2.9% ועמך ישראל עם 8.2%. בחולון נספרו עד כה 37 קלפיות. הליכוד מוביל עם 32.6%, ישר 20.1%, ביחד 10.4%, ישראל ביתנו 8.6%, ש"ס 7.5%, עוצמה יהודית 7%, הדמוקרטים 4.1%, המילואימניקים 4.1%. באשדוד נספרו עד כה 91 קלפיות - הליכוד מוביל עם 31.6%, ישראל ביתנו 12.2%, ישר 11.8%, יהדות התורה 10.6%, ש"ס 10%, עוצמה יהודית 7.7%, ביחד 7.2%.