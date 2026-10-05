תגובות סערות במערכת הפוליטית לאמירות מנהיג הזרם החרדי-ליטאי, הרב דוב לנדו - שפורסמו שוב הערב: בפגישה לפני שנה וחצי, שציטוטים ממנה פורסמו כבר אז ב-ynet , תקף בחריפות המנהיג החרדי את הציונות הדתית - ואמר בין היתר כי "הם גרמו שהערבים שונאים אותנו".

"אלה הולכים ונהרגים מפני שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת", אמר בעיצומה של המלחמה כשסובביו דיברו איתו על המספר הגבוה של בני הציונות הדתית שנהרגו בחרבות ברזל. "אני לא יודע מה היה קורה בקום המדינה אם היה שלטון של או"ם, אולי היה מצב מצוין", הוסיף המנהיג הליטאי בן ה-96 בין היתר. "אפשר בלי מדינה, לחיות טוב עם הערבים. לכבד את הערבים".

הרב לנדו

הרב לנדו, שנציגיו מדגל התורה הם חלק מרכזי מגוש נתניהו, המשיך והשתלח באומרו: "הציונים גרמו לכך שהערבים שונאים אותנו, הם הביאו את האסונות". גם את החילונים תקף באותה פגישה: "החילונים של היום זה לא החילונים שאני זוכר. אין להם שום חיבור עם היהדות, זה נורא ואיום. עשו מדינה של שמד וכפירה".

יו"ר ישר! גדי איזנקוט הגיב לאמירות, שפורסמו הערב בשנית: "אני מגנה בתוקף את דברי הבלע של הרב לנדו. דבריו החמורים הם אנטי-ציונות בהתגלמותה. אפשר רק להתבייש נוכח העובדה המצערת, שממשלת נתניהו שלחה את לוחמינו לקרב, לסיכון חיים והקרבת המחיר הכבד ביותר- כשהיא מתבססת על קולות אלה. על כל מפלגה ציונית שמדינת ישראל ובטחונה חשובים לה, להודיע עוד הערב שהיא לא תשב עם מפלגה שזאת תפיסת עולמה. אני מתחייב".