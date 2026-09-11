עוד נמסר כי "במסגרת תפקידו, מוחמד יאזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בתקופה האחרונה הוא פעל לקידום עשרות מתווי טרור נגד כוחותינו ולניסיון לשקם את בניין הכוח של החטיבה, שספג פגיעה קשה לאורך המלחמה". בתקיפה אמש חוסלו גם מפקד פלוגה ומחבל נוסף בחטיבת חאן יונס של חמאס.