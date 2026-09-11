אחד מבכירי חמאס ברצועת עזה חוסל בתקיפה אווירית: מוחמד יאזורי, מפקד חטיבת חאן יונס בארגון הטרור, נהרג בתקיפה אמש (חמישי) באל-מוואסי. צה"ל ושב"כ הודיעו כי יאזורי חוסל בתקיפה אווירית במרחב שעליו פיקד.
לפי הודעת צה"ל ושב"כ, "המחבל מוחמד יאזורי מונה לתפקידו לאחר שמילא שורת תפקידים בחטיבה ובהם סגן מפקד חטיבת חאן יונס, מפקד גדוד הסיוע הקרבי ומפקד מחלקת המודיעין בחטיבה".
עוד נמסר כי "במסגרת תפקידו, מוחמד יאזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בתקופה האחרונה הוא פעל לקידום עשרות מתווי טרור נגד כוחותינו ולניסיון לשקם את בניין הכוח של החטיבה, שספג פגיעה קשה לאורך המלחמה". בתקיפה אמש חוסלו גם מפקד פלוגה ומחבל נוסף בחטיבת חאן יונס של חמאס.
מקורות בחמאס אמרו לעיתון "א-שרק אל-אווסט" כי יאזורי לא זוהה באופן מיידי, שכן היה קושי בזיהוי גופתו. עוד נכתב כי אובדן הקשר עימו גרם לכמה ממקורביו לבדוק אם הוא היה מטרת התקיפה. יאזורי קיבל את הפיקוד חטיבת חאן יונס זמן קצר לאחר ההתנקשויות בבכירי חמאס עז א-דין אל-חדאד ומוחמד עודה.
לפי הדיווחים הערביים, יאזורי מילא במשך שנים גם תפקידי הנהגה אחרים בגדודי עז א-דין אל-קסאם, ובכללם הובלת מנגנון המודיעין שהיה אחראי על ההיערכות לטבח 7 באוקטובר.
הבכיר שחוסל שרד כמה ניסיונות התנקשות קודמים, הן במהלך המלחמה הנוכחית והן לפני כמה שנים. אחד מניסיונות החיסול המשמעותיים ביותר שיאזורי שרד היה ב-2021 כשלצידו שהו בין היתר יחיא ומוחמד סינוואר.